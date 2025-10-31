Ir al contenido principal

El último boletín de la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) el 73% de los colombianos planea celebrar el Halloween.

De acuerdo con Fenalco, el 50% de los colombianos que celebrarán el Halloween lo hará en familia, especialmente con sus hijos, mientras que un 17% compartirá la fecha con sus compañeros de trabajo, otro 17% con su pareja y un 16% con amigos.

El 40% de los encuestados aseguró que se disfrazará, y otro 30% vestirá únicamente a sus hijos. Las mascotas también se suman a la diversión, el 41% aﬁrmó que las disfrazará.

El 44% de los colombianos planea invertir entre 100.000 y 200.000 pesos en disfraces, accesorios y maquillaje y un 20% más de 200.000 pesos, lo que demuestra que muchos están dispuestos a destinar una parte importante de su bolsillo para vivir la experiencia completa de Halloween. Otros consumidores, en cambio, preﬁeren una opción más creativa y sostenible. El 13% aseguró que reciclará o elaborará su propio atuendo.

El 77% de los colombianos comprará golosinas para regalar, principalmente en casa (65%) o en el trabajo (26%).

En cuanto a los planes favoritos, el 26% saldrá a pedir dulces con los niños, el 24% visitará centros comerciales y el 19% asistirá a ﬁestas temáticas.. En menor medida, algunos preﬁeren celebrarlo en el colegio de los hijos (8%) o en un restaurante (7%).

“El Día de los Niños o Halloween es una fecha clave para el comercio colombiano, no solo por el aumento en ventas, sino por el dinamismo y la alegría que genera en las familias”, aﬁrmó Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO.

Según la encuesta, el 29% de los consumidores quisiera disfrutar de espectáculos de magia o ilusionismo. Por su parte, el 28% preﬁere encontrar decoraciones temáticas en las tiendas, que transformen los espacios, mientras que el 25% se inclina por actividades interactivas, como juegos, concursos o dinámicas.
Internet y las redes sociales se han convertido en los grandes aliados de la creatividad. El 43% de los colombianos busca ideas de disfraces en línea y el 30% en redes sociales.

Nota recomendada: El Pacto: la obra de teatro de suspenso y miedo que hace temblar a los bogotanos

Según la encuesta, el 28% de los participantes manifestó su interés en encontrar disfraces más originales y de mejor calidad. Así mismo, el 25% quisiera una mayor variedad de dulces y chocolates especiales, mientras que el 20% busca más opciones de decoraciones para el hogar.

