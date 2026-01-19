El ministro de Hacienda, Ricardo Ávila, confirmó que la reducción de $300 por galón “es la alternativa” que el gobierno está estudiando, tras superarla deuda con Ecopetrol por $72 billones que había heredado de la administración de Iván Duque.

“Con el presidente Petro y con el equipo de Ecopetrol, hemos venido evaluando la propuesta de reducción del precio de la gasolina. La brecha entre el precio internacional y el precio interno se ha venido cerrando con respecto a los recursos que serán girados al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustible (FPEC), y esto nos permite pensar en la posibilidad de ajustar a la baja el precio de la gasolina”, dijo el jefe de la cartera.

Agregó que “un valor aproximado de $300 pesos en la reducción de este precio es una alternativa que estamos estudiando para el próximo mes, y creemos que por esta ruta vamos a avanzar en la reducción del precio de la gasolina y generar una medida contra inflacionaria muy fuerte, que además va a generar unas muy buenas posibilidades en los nuevos ingresos que se han establecido en el país, producto del incremento en salario mínimo y de la nueva coyuntura”, explicó Ávila Plazas.

El primero de enero de este año el precio de la gasolina corriente ya había tenido una primera alza de $90 por galón y quedó en $16.057, mientras el acpm tuvo un reajuste de $99 por galón y quedó en $10.984.