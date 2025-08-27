El Hotel Cabrera Imperial llega al primer lugar en el ranking de calificación a los mejores hoteles

El Hotel Cabrera Imperial fue premiado con el reconocimiento Travellers’ Choice de Tripadvisor por la calidad e innovación en su servicio al cliente, así como por el trato amable hacia quienes, por diversas razones, acuden a sus instalaciones.

El Hotel Cabrera Imperial se destacó entre los 340 hoteles de Bogotá evaluados por la firma calificadora, que tuvo en cuenta aspectos como la calidad en el servicio al cliente, la atención oportuna, la hospitalidad, el buen alojamiento, entre otros.

“El servicio, para nosotros como hoteleros, es algo que llevamos en nuestro ADN y es nuestra pasión”, expresó su gerente, Adriano Pinto, destacando la actitud positiva del personal de primera línea y la labor de quienes trabajan tras bambalinas, aportando su granito de arena para que la operación sea un éxito.

Actualmente, la cadena cuenta con tres hoteles a nivel nacional, además de su nueva adquisición en Barranquilla, que dispone de 175 habitaciones, seis salones y un centro de convenciones. Entre sus planes a futuro está la apertura de nuevos mercados en Panamá y México.

Según lo explica Adriano Pinto, el servicio se basa en la personalización de la atención al cliente, con el objetivo de que los huéspedes se sientan como en casa. Esto implica conocer sus preferencias en cuanto a comidas, tipo de alojamiento, distribución del espacio, entre otros detalles, de manera que, al regresar, encuentren todo dispuesto como les gusta.

Nota recomendada: Los rezagos en la economía que revela el boletín de Fenalco

“No se trata solamente de conocer sus gustos, sino de que, cuando regresen, todo esté tal como a ellos les agrada”, afirma.

La ubicación del hotel, en la Calle 83 con Carrera 9.ª de Bogotá, permite atender tanto a turistas como a empresarios, funcionarios públicos de otras ciudades, y personas que visitan la capital por motivos personales como estudios, visitas a amigos o familiares, etc.

El hotel cuenta con un salón de convenciones, restaurante, cafetería, spa y amplias habitaciones.

Aunque como empresarios del sector hotelero tienen más de 10 años en el mercado, el Hotel Cabrera Imperial tiene apenas 18 meses de funcionamiento y, en este corto tiempo, ya ocupa el primer lugar en preferencias.

A futuro, continuarán fortaleciendo sus alianzas para que sus clientes tengan todo al alcance y eviten largos desplazamientos en sus diferentes diligencias del día a día.