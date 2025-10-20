El presidente de la Cámara de Comercio Colombo Española, Enrique Bermejo, en diálogo para Confidencial Noticias describe los sectores en que se ha fortalecido el intercambio comercial entre Colombia y España y sugiere algunas estrategias para que este mejore cada día.

¿Qué incentivos cree que podrían ejecutarse en un futuro no muy lejano para aumentar la relación comercial entre Colombia y España?

Enrique Bermejo: Son varios los aspectos a considerar para que aumente y mejore la relación binacional entre España y Colombia:

Mejorar los acuerdos de doble tributación, optimizarlos y eliminar cualquier barrera fiscal que desincentive la inversión y el comercio bilateral.

Simplificar los trámites aduaneros mediante procesos de despacho más ágiles y transparentes, reduciendo la burocracia y los tiempos de espera para las mercancías.

Ofrecer seguros y garantías para proteger las inversiones de empresas españolas en Colombia y viceversa, mitigando riesgos políticos y económicos.

Organizar de forma regular misiones comerciales directas e inversas, enfocadas en sectores estratégicos como la agroindustria, energías renovables, turismo, tecnología e infraestructura.

Fomentar el intercambio de conocimiento y talento, promoviendo la colaboración entre instituciones educativas y empresas para desarrollar programas de formación adaptados a las necesidades de ambos mercados.

Como cierre, cabe destacar que España puede ofrecer su experiencia en sectores como energías renovables, turismo, infraestructura, banca y como puerta de entrada a la Unión Europea. Por su parte, Colombia ofrece una economía en crecimiento, una ubicación estratégica en América Latina, riqueza en recursos naturales (agroindustria, minería) y un talento joven.

¿Con qué otros productos diferentes a los farmacéuticos, de automoción, confección, fundición y maquinaria, podría España aumentar su presencia en el mercado colombiano?

Enrique Bermejo: Sin duda, en el sector de alimentos y bebidas. España es un referente y podría aumentar su presencia con vinos y licores premium, ya que el consumo sigue creciendo. También con productos gourmet y delicatessen, pues el consumidor colombiano valora cada vez más este tipo de artículos. Además, los alimentos ecológicos y saludables (por ejemplo, sin gluten) tendrían una gran acogida, ya que actualmente existe poca oferta y una demanda en aumento.

Tradicionalmente, España ha hecho presencia en los sectores de energía, banca e infraestructura. ¿En qué otros sectores se ven potencialmente fuertes para invertir (ciencia, tecnología, agroindustria, académico)?

Enrique Bermejo: Podemos mencionar los siguientes sectores con alto potencial:

Servicios digitales y tecnología (más allá del software tradicional), incluyendo el desarrollo de contenidos digitales y videojuegos.

E-commerce y logística digital, con soluciones para optimizar cadenas de suministro y plataformas de comercio electrónico.

Salud y bienestar (más allá del sector farmacéutico), con dispositivos de diagnóstico, equipos de imagen, mobiliario hospitalario de alta calidad y productos de cuidado personal con formulaciones avanzadas.

Turismo, donde España tiene una vasta experiencia en gestión de destinos maduros y en el desarrollo de modelos sostenibles. Puede aportar soluciones tecnológicas para gestión hotelera, plataformas de reservas, herramientas de marketing digital para destinos, entre otros.

Tecnología para ciudades inteligentes (Smart Cities).

¿Qué barreras u obstáculos han identificado para que las empresas operen libremente en ambos países?

Enrique Bermejo: Son varias las barreras identificadas, tanto en España como en Colombia:

En España:

Burocracia y complejidad administrativa: similar a la de Colombia. El proceso de establecimiento de una empresa y obtención de licencias puede ser largo y requerir asesoramiento especializado.

Legislación laboral: aunque flexible, presenta complejidades en términos de contratos, seguridad social y derechos laborales.

Sistema fiscal: complejo, con impuestos nacionales, autonómicos y locales. Difícil de entender y gestionar para empresas extranjeras.

Mercado maduro y saturado: fuerte competencia y presencia de grandes grupos empresariales dificultan la entrada, especialmente a nuevas empresas sin una propuesta diferenciadora.

Financiamiento: entidades financieras pueden ser exigentes con garantías para otorgar crédito a empresas extranjeras.

Normativa europea: exige certificaciones, adaptación de productos y cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR).

En Colombia:

Burocracia y complejidad regulatoria: el proceso de registro de empresas y permisos sectoriales puede ser lento y complejo.

el proceso de registro de empresas y permisos sectoriales puede ser lento y complejo. Normativa laboral: percibida como rígida y costosa en cuanto a contratación, despidos y cargas sociales.

percibida como rígida y costosa en cuanto a contratación, despidos y cargas sociales. Sistema tributario: complejo y con alta carga impositiva (renta, IVA, ICA, gravamen a movimientos financieros), además de cambios frecuentes.

complejo y con alta carga impositiva (renta, IVA, ICA, gravamen a movimientos financieros), además de cambios frecuentes. Seguridad jurídica y estabilidad política: cambios en reglas de juego en sectores estratégicos y situación de orden público en algunas regiones pueden generar incertidumbre.

En ambos países, pese a compartir el idioma, existen diferencias culturales en prácticas de negocio, negociación y gestión de personal que requieren adaptación.

¿A qué proyectos le apuesta la Cámara Colombo Española para ayudar a mejorar las relaciones comerciales entre los dos países?

Enrique Bermejo: Sin duda, a lo que venimos haciendo y optimizando desde hace 65 años:

Ruedas de negocios sectoriales, enfocadas en sectores específicos.

Misiones comerciales directas e inversas, tanto sectoriales como multisectoriales.

Capacitaciones puntuales para ayudar a las empresas en procesos de internacionalización.

Talleres, desayunos empresariales, webinars sobre cómo hacer negocios en España y Colombia.

Ferias virtuales y showrooms.

Publicaciones, promoción de casos de éxito y generación de visibilidad.

Eventos sociales, culturales y de networking.

¿Cómo podría la Cámara Colombo Española apoyar los temas de energías renovables y cuidado del medio ambiente en ambos países, y cómo podría darse un intercambio de saberes?

Enrique Bermejo: La Cámara tiene un rol crucial como catalizador de proyectos y espacios de intercambio. Algunas acciones concretas podrían ser:

Creación de un «Hub Verde Binacional» , para revisar proyectos, licitaciones, necesidades tecnológicas y oportunidades de inversión.

Generación de un directorio de actores relevantes (empresas, consultoras, centros de investigación) especializados en el sector ambiental y energético.

Visibilización de casos de éxito en ambos países.

Organización de conferencias, seminarios y mesas redondas presenciales o virtuales, para discutir temas como transición energética justa, economía circular, gestión de residuos e hidrógeno verde.

Colaboración con universidades y centros técnicos para desarrollar programas de formación especializada en energías renovables, eficiencia energética o gestión ambiental.

¿Cuáles han sido los principales sectores beneficiados por los acuerdos comerciales firmados entre Colombia y España en la última década, y qué oportunidades emergentes podrían fortalecer aún más esta relación bilateral?

Enrique Bermejo: La relación se enmarca en el Acuerdo Comercial Multipartes entre la Unión Europea y Colombia, Perú y Ecuador, en vigor desde 2013.

Sectores beneficiados:

Agroindustria y alimentos

Maquinaria y equipos

Productos químicos y farmacéuticos

Automoción y componentes

Servicios

Oportunidades emergentes:

Energías renovables y transición energética: Colombia tiene gran potencial y España, experiencia y tecnología.

Economía circular y gestión ambiental: España puede apoyar los esfuerzos colombianos en residuos, aguas y circularidad.

Infraestructura sostenible y conectividad: España puede ser un aliado clave en los planes de expansión y modernización colombianos.

Turismo sostenible y experiencial: Colombia ofrece biodiversidad y cultura; España aporta experiencia y modelos de gestión.

Para aprovechar estas oportunidades, será clave la colaboración público-privada, la adaptación a normativas y la promoción activa a través de entidades como la Cámara.

En temas de capital humano, ¿cómo podría mejorarse el intercambio de saberes?

Enrique Bermejo: El intercambio de saberes en capital humano es fundamental para fortalecer la relación bilateral y potenciar el desarrollo en ambos países.

La clave del éxito radica en la colaboración activa entre gobiernos, instituciones educativas, empresas y cámaras de comercio, asegurando que el intercambio sea bidireccional, relevante y genere un impacto positivo duradero. Esto puede lograrse a través de: