El ministro de Hacienda descarta aumento del 4 x 1000

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, afirmó en rueda de prensa que se han analizado los insumos suministrados por diferentes entidades del Gobierno en donde se hacen recomendaciones para la elaboración de un proyecto de reforma tributaria pero que aún no existe un texto definitivo que indique cuales impuestos se ajustarán ni a que sectores van a tocar.

El funcionario descartó que se haya pensado en aumentar el impuesto de 4 x 1000 para dejarlo en 5 x 1000, y que tampoco se tocarán los productos que están exentos del impuesto de IVA.

Dijo además que con los transportadores no se ha establecido ningún acuerdo porque ellos no quieren que el precio del ACPM suba de precio, “ellos aspiran a que siga congelados y no se puede porque lleva 5 años congelado”.