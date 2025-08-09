Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

IMAGEN DE ARCHIVO. Trabajadores de la aplicación de entregas Rappi en Bogotá, Colombia, Agosto 15, 2020. REUTERS/Luisa Gonzalez

La empresa Rappi enfrenta una nueva demanda por el mal manejo que ha otorgado a la información privada de los usuarios a quienes les suele llenar sus correos electrónicos y sus celulares con mensajes de promociones, descuentos y regalos de la plataforma.

Aunque esto parezca un beneficio para motivar a los usuarios del servicio de envíos urbanos a domicilios, el abuso de los mismos rebosó la paciencia de un grupo de ciudadanos que instauraron una acción colectiva reclamando y pidiendo además una reparación.

La acción instaurada por los abogados, Camilo Araque y Juan David Meza, pide a Rappi reconocer y daños y perjuicios materiales e inmateriales causados por entregar sus datos personales, pasando por encima de lo que ordena la Ley 1581 de 2012.

Nota recomendada: La millonaria sanción que la SIC le puso a Rappi

En los últimos días, la juez que lleva el caso ordenó a Rappi notificar a quienes se encuentran inscritos en la plataforma, lo que produjo una molestia a la empresa porque ahora tendrá que dar cuenta a los millones de usuario sobre la demanda en curso y además anexarle copia impresa de la demanda y todos sus anexos.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Estado de salud de Miguel Uribe Turbay vuelve a ser crítica

| Confidencial Noticias | ,
La Fundación Santa Fe emitió un nuevo parte médico informando sobre el estado de salud del senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. De acuerdo con el comunicado, la salud de Uribe Turbay presentó un deterioro, regresando a «condición crítica»…
Siga leyendo

Horacio José Serpa seguirá cantando el himno del Partido Liberal

| Periodista Infiltrado | ,
El excongresista y excandadito a la Alcaldía de Bucaramanga, Horacio José Serpa Moncada, hijo del fallecido exministro y exgobernador del Santander, Horacio Serpa Uribe, inicia el camino para regresar a la política nacional buscando una curul en el Senado de…
Siga leyendo

Gustavo Petro confirmó conversaciones con el Clan del Golfo

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este viernes que su equipo de gobierno ha iniciado –en el exterior– diálogos de paz con el Clan del Golfo y ha revelado que sus condiciones para sellar un acuerdo pasan por el marco jurídico que presentó al…
Siga leyendo

Cae uno de los cabecillas de las disidencias de alias ‘Calarcá’

| Confidencial Noticias | ,
Cayó alias ‘Miller’, cabecilla de uno de los grupos los criminales de las disidencias de alias ‘Calarcá’, responsable del asesinato de siete soldados el pasado 27 de abril en el Guaviare. La operación militar tuvo lugar en San José del Guaviare, donde fue…
Siga leyendo

Gobierno si habría comprado votos de congresistas con dineros de la UNGRD

| Confidencial Noticias | , ,
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el marco de la investigación del escándalo sobre el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), determinó que si hubo asuntos relacionados con la compra de…
Siga leyendo