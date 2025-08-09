IMAGEN DE ARCHIVO. Trabajadores de la aplicación de entregas Rappi en Bogotá, Colombia, Agosto 15, 2020. REUTERS/Luisa Gonzalez

La empresa Rappi enfrenta una nueva demanda por el mal manejo que ha otorgado a la información privada de los usuarios a quienes les suele llenar sus correos electrónicos y sus celulares con mensajes de promociones, descuentos y regalos de la plataforma.

Aunque esto parezca un beneficio para motivar a los usuarios del servicio de envíos urbanos a domicilios, el abuso de los mismos rebosó la paciencia de un grupo de ciudadanos que instauraron una acción colectiva reclamando y pidiendo además una reparación.

La acción instaurada por los abogados, Camilo Araque y Juan David Meza, pide a Rappi reconocer y daños y perjuicios materiales e inmateriales causados por entregar sus datos personales, pasando por encima de lo que ordena la Ley 1581 de 2012.

En los últimos días, la juez que lleva el caso ordenó a Rappi notificar a quienes se encuentran inscritos en la plataforma, lo que produjo una molestia a la empresa porque ahora tendrá que dar cuenta a los millones de usuario sobre la demanda en curso y además anexarle copia impresa de la demanda y todos sus anexos.