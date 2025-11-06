«El sector de estaciones de servicio hace un llamado a la concertación para superar el conflicto entre la DIAN y Reficar: David Jiménez

David Jiménez, vocero gremial nacional del sector de estaciones de servicio, habló en entrevista con Confidencial Noticias, haciendo un llamado al Gobierno y al sector minero-energético a dialogar y dar las discusiones internas necesarias para zanjar las diferencias que permitan superar los problemas actuales, como el conflicto entre la DIAN y Reficar, por ejemplo.

¿Qué dicen los distribuidores minoristas de combustibles y energéticos sobre este conflicto entre la DIAN y Reficar?

David Jiménez: Esperamos que el conflicto entre la DIAN y Reficar se resuelva pronto y de la mejor manera, toda vez que podría afectar gran parte de la cadena de suministro de combustible en muchas regiones del país. Este asunto se puede resolver técnicamente, sin necesidad de llegar a los extremos.

¿De qué manera se verían afectados ustedes si más adelante llegara a suceder un embargo a Reficar?

David Jiménez: Como estaciones de servicio, recibimos todo el suministro de combustibles en el país. Son cerca de 6.430 terminales de servicio, por lo que se afectarían los departamentos de la Costa Caribe y, por sustracción de materia, gran parte del país también.

¿Un embargo a las cuentas de Ecopetrol y Reficar dispararía los precios de los combustibles?

David Jiménez: Por supuesto que sí. Se elevarían de manera considerable, porque el precio tiene en cuenta toda la cadena de distribución.

¿De cuánto serían las pérdidas económicas si más adelante se retoma esta decisión?

David Jiménez: Este es un sector que genera cerca de 9 billones de pesos al año en recaudo por impuestos, lo cual es bastante importante. Si el sector llegara a afectarse, los ingresos tributarios también se reducirían.

El ingreso al productor en el precio por galón de combustible representa el 60 % del valor final. Si a ese valor se le aumenta el 19 %, imagínese la suma a la que se llegaría. Cerca del 40 % de la gasolina se importa y el diésel, un 10 %. El impacto sería mayor en la gasolina, por tener un porcentaje más alto de importación.

Si la exploración se ve reducida, ¿la importación aumentaría?

David Jiménez: En la medida en que no se explore, el país se verá obligado a importar más, perdiendo gran parte de su soberanía energética.

¿Un desabastecimiento de combustible conllevaría a un apagón energético?

David Jiménez: Casi el 6 % de la energía eléctrica que se consume en el país corresponde a energías térmicas gracias a los combustibles líquidos, que hoy sostienen las energías limpias. Es el mismo porcentaje del déficit en gas natural y energía.

El exministro Amylkar Acosta afirma que a Reficar no se le pueden cobrar impuestos por estar ubicada en zona franca. ¿Comparte esta idea?

David Jiménez: Esto hace parte de las discusiones que hay que dar. Como gremio, hacemos un llamado a la concertación en los espacios adecuados para ello.

Si estamos en esta discusión sobre si el terreno donde está Reficar es zona franca o no, y si debe pagar impuestos o no, ¿es porque el sector desconoce los asuntos tributarios que lo afectan?

David Jiménez: Todo lo contrario. Este sector conoce muy bien sus obligaciones y, por eso, en medio de esta discusión particular, hacemos el llamado a que nos sentemos todos y busquemos la solución.

Pero, en últimas, ¿es o no es sujeto de este impuesto del 19 %?

David Jiménez: Insisto: esta es una discusión que debe darse entre todos los actores involucrados, tanto del sector privado como del estatal. Nosotros compramos y distribuimos con ese IVA.

