Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La industria del plástico y el caucho proyecta cerrar 2025 con un panorama de estabilidad y crecimiento, consolidándose como uno de los sectores más dinámicos de la manufactura colombiana. Según Acoplásticos, el PIB de estas actividades aumentó 1,8% en el tercer trimestre frente al mismo periodo de 2024, y las ventas anuales superarían los 35 billones de pesos. Este desempeño se sostiene pese al entorno económico desafiante y confirma el papel estratégico del plástico en la producción nacional, el empleo y las exportaciones.

Entre julio y septiembre, la industria de productos plásticos registró avances significativos: 3% en producción real, 4,9% en ventas y 3,7% en empleo. Esta recuperación está impulsada por la diversificación en sectores clave como alimentos, salud, movilidad, construcción y bienes de consumo, que han ampliado la demanda. En total, el sector genera cerca de 250.000 empleos directos, además de unos 100.000 recicladores que forman parte esencial de la cadena de aprovechamiento y transformación de materiales.

Antioquia continúa siendo un eje fundamental del desarrollo del sector. Entre enero y septiembre de 2025, las industrias de sustancias químicas, farmacéuticas, caucho y plástico crecieron 4,9% en producción real, aportando el 17% del crecimiento departamental. La región concentra el 24% del personal ocupado en la fabricación de plásticos, el 23% de los establecimientos y el 17% de la producción nacional, además de destacarse en actividades como reciclaje, autopartes, envases y componentes industriales.

En comercio exterior, el sector también mantiene un desempeño destacado. Las exportaciones de materias primas plásticas alcanzaron 707 millones de dólares FOB entre enero y septiembre, con un crecimiento del 7,4% frente a 2024, mientras que los productos transformados sumaron 587 millones de dólares y crecieron 1,4%. Brasil continúa como principal destino de las materias plásticas, con el 56% de los envíos, y Estados Unidos lidera en productos transformados con el 26% de las ventas externas. Al cierre de 2025, se proyectan exportaciones totales por cerca de 1.800 millones de dólares.

Nota recomendada: Ventajas de invertir en EE. UU. con financiamiento frente a pagar una propiedad al contado

El año también estuvo marcado por importantes inversiones en modernización industrial. Entre enero y septiembre, las compras de maquinaria y moldes superaron los 80 millones de dólares, con un crecimiento del 17% en importación de inyectoras. Paralelamente, se fortaleció la capacidad nacional de reciclaje, sumando cerca de 100.000 toneladas adicionales en los últimos años. De cara a 2026, los desafíos del sector incluyen el cumplimiento de la regulación sobre plásticos de un solo uso, el avance en metas de reciclaje, la transición hacia la industria 4.0 y la diversificación de mercados internacionales para potenciar aún más las exportaciones.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Contraloría establece hallazgos en interventoría del PNIS

| Confidencial Noticias | ,
Un informe de la Contraloría General de la República evidenció un presunto detrimento patrimonial por un valor de $1.618 millones, en la ejecución del contrato de interventoría No. 371-2022, celebrado entre el Consorcio Fondo Colombia en Paz (FCP) y DCO…
Siga leyendo

Partido Liberal ofrece coaval a Daniel Palacios

| Confidencial Noticias | , ,
El Partido Liberal extendió invitación al candidato y exministro del Interior, Daniel Palacios, para que acepte ser coavalado por la colectividad y participe en la consulta de la derecha política el próximo 8 de marzo de 2026. El liberalismo ya había…
Siga leyendo

Alianza Verde no participará en consultas y deja en libertad a su militancia

| Confidencial Noticias | , ,
Rodrigo Romero, presidente del Partido Alianza Verde, dio a conocer la decisión de la colectividad de no participar de forma institucional en la consulta presidencial del próximo 8 de marzo en favor de ningún candidato que presente su nombre a…
Siga leyendo

La rebelión de Rubén Darío Lizarralde contra Nadia Blel

| Confidencial Noticias | , ,
En una carta dirigida a la presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel, el precandidato presidencial por esta colectividad, Rubén Darío Lizarralde, rechazó, con contundencia, la inclusión, en las listas conservadoras al Congreso de la República de…
Siga leyendo

Sergio Fajardo les dice No a Abelardo de la Espriella y a Iván Cepeda

| Confidencial Noticias | , ,
El candidato presidencial y exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, a través de un video publicado en redes sociales, descartó la posibilidad de unir su aspiración o de adherir a la campaña de Abelardo de la Espriella. Fajardo reiteró su intención de…
Siga leyendo