La industria del plástico y el caucho proyecta cerrar 2025 con un panorama de estabilidad y crecimiento, consolidándose como uno de los sectores más dinámicos de la manufactura colombiana. Según Acoplásticos, el PIB de estas actividades aumentó 1,8% en el tercer trimestre frente al mismo periodo de 2024, y las ventas anuales superarían los 35 billones de pesos. Este desempeño se sostiene pese al entorno económico desafiante y confirma el papel estratégico del plástico en la producción nacional, el empleo y las exportaciones.

Entre julio y septiembre, la industria de productos plásticos registró avances significativos: 3% en producción real, 4,9% en ventas y 3,7% en empleo. Esta recuperación está impulsada por la diversificación en sectores clave como alimentos, salud, movilidad, construcción y bienes de consumo, que han ampliado la demanda. En total, el sector genera cerca de 250.000 empleos directos, además de unos 100.000 recicladores que forman parte esencial de la cadena de aprovechamiento y transformación de materiales.

Antioquia continúa siendo un eje fundamental del desarrollo del sector. Entre enero y septiembre de 2025, las industrias de sustancias químicas, farmacéuticas, caucho y plástico crecieron 4,9% en producción real, aportando el 17% del crecimiento departamental. La región concentra el 24% del personal ocupado en la fabricación de plásticos, el 23% de los establecimientos y el 17% de la producción nacional, además de destacarse en actividades como reciclaje, autopartes, envases y componentes industriales.

En comercio exterior, el sector también mantiene un desempeño destacado. Las exportaciones de materias primas plásticas alcanzaron 707 millones de dólares FOB entre enero y septiembre, con un crecimiento del 7,4% frente a 2024, mientras que los productos transformados sumaron 587 millones de dólares y crecieron 1,4%. Brasil continúa como principal destino de las materias plásticas, con el 56% de los envíos, y Estados Unidos lidera en productos transformados con el 26% de las ventas externas. Al cierre de 2025, se proyectan exportaciones totales por cerca de 1.800 millones de dólares.

Nota recomendada: Ventajas de invertir en EE. UU. con financiamiento frente a pagar una propiedad al contado

El año también estuvo marcado por importantes inversiones en modernización industrial. Entre enero y septiembre, las compras de maquinaria y moldes superaron los 80 millones de dólares, con un crecimiento del 17% en importación de inyectoras. Paralelamente, se fortaleció la capacidad nacional de reciclaje, sumando cerca de 100.000 toneladas adicionales en los últimos años. De cara a 2026, los desafíos del sector incluyen el cumplimiento de la regulación sobre plásticos de un solo uso, el avance en metas de reciclaje, la transición hacia la industria 4.0 y la diversificación de mercados internacionales para potenciar aún más las exportaciones.