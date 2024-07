Emprendimiento en la Era Moderna: Estrategias para el Éxito Empresarial

Emprender un negocio puede no ser una misión fácil pero sí se tiene claro el objetivo a lograr con toda seguridad los resultados positivos no tardarán en aparecer.

Lo primero que se debe tener claro es hacia donde se quiere apuntar y cuáles son las metas a conseguir, además de hacer una debida planeación estratégica que permita formular planes con un enfoque lógico y sistemático, además de mejorar la comunicación interna y externa del emprendimiento y que por supuesto permita un total sentido de pertenencia de cada uno de sus colaboradores.

Solo si se planea correctamente se puede garantizar el éxito en un emprendimiento porque solo así es posible conseguir que quienes se involucren desarrollen mejores y mayores capacidades para hacer seguimiento a sus metas; implementen sistemáticamente los planes operativos; mejoren las prácticas en gestión del capital humano y así mismo, con el pasar del tiempo incrementen su rentabilidad de manera positiva.

Además de desarrollar y ejecutar una buena planeación, todo emprendedor debe fortalecer su liderazgo todos los días, confiando en sí mismo en sus capacidades, siendo propositivo, pero con el oído abierto para escuchar cualquier alerta que le evite correr riesgos que hagan peligrar sus objetivos.

Debe además tener muy claro que un negocio no se hace exitoso de la noche a la mañana y que muchas veces debe trabajar de día y de noche enfrentando adversidades, intentando una y otra vez para conseguir sus metas teniendo claro que en este caso la productividad depende de sí mismo y de la responsabilidad que le imprima para hacerlo exitoso.

Aunque es muy cierto que se debe persistir en una idea y de no dejarse derrotar ante la primera adversidad, también es muy cierto que no se debe abusar de la paciencia y no insistir en un negocio sí ese demuestra en diferentes ocasiones que no es tan rentable como se pensó en un primer momento. Es posible que en otro lugar o en otro producto se encuentre el éxito que se busca.

Importante no regalar el talento

Un aspecto bastante importante es el registro de la marca y la propiedad intelectual porque solo de esta manera es posible proteger los derechos de los creadores de cualquier tipo de contenido, marca o emprendimiento.

Protegiendo la propiedad intelectual se garantiza que los derechos patrimoniales se mantengan bien asegurados, se evita problemas legales y no se corre el riesgo que le roben la idea. Por lo anterior, es necesario registrar la marca o la idea en las oficinas de protección de autor, tema que hoy cuenta con acuerdos internacionales para que se cubran sus derechos en diferentes países.

En este conjunto de temas que se deben registrar para proteger un emprendimiento están las marcas, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, y derechos de autor.

En el caso de que alguien haya robado o haga uso de su idea sin su autorización, podrá hacer uso de las herramientas jurídicas para de esta manera realizar el reclamo ante alguna autoridad judicial, pero sí y solo sí de manera previa se ha ejecutado el registro de la propiedad intelectual.

Las redes sociales, otro aspecto importante y necesario

Las redes sociales en el mundo de hoy son vitales para la creación de un emprendimiento y para esto es necesaria tenerlas, identificando el público que se quiere captar para luego sí elaborar el material o contenido específico para cada red social. Esto último, porque el objetivo de una publicación en X, no es el mismo de uno en Facebook, Instagram o Tik Tok.

Además, de que el material o contenido son diferentes dependiendo de la red en la que se va a interactuar.

Como vemos, emprender una idea de negocio puede ser efectiva si se utilizan bien las herramientas que brinda el mundo tecnológico de hoy pero también sí se hace una buena planeación y se cuida además de la propiedad intelectual.