Andrea Peñaranda, CEO de P&R Seguros hace el llamado de atención para que las empresas que prestan el servicio de vigilancia privada trabajar fuertemente para que el sector supere los riesgos latentes por la ausencia de pólizas de seguro.

“Actualmente, hay cerca de 1.200 empresas de vigilancia legalmente constituidas, bajo la supervisión de la Superintendencia de Vigilancia Privada, y asesoradas por compañías de seguros, no obstante, también operan empresas informales que no cuentan con seguros obligatorios, exponiendo tanto a los empleados como a los clientes a consecuencias legales y económicas severas”, dijo Peñaranda, CEO de la empresa de seguros P&R.

La experta además resaltó que, los riesgos no son menores. Las pólizas obligatorias que deben tener estas empresas incluyen seguros por accidentes laborales, salud, vida, responsabilidad civil, daños a la propiedad y responsabilidad profesional, estas coberturas protegen tanto al personal de vigilancia como a los terceros involucrados durante el cumplimiento del servicio “.

“Vale la pena señalar que quien contrate una empresa de vigilancia que no esté certificada y no cuente con seguros obligatorios, se expone a multas de hasta $50 millones y a posibles demandas en caso de incidentes, también vale la pena recordar que, contar con seguros no solo es un requisito legal, es una garantía de respaldo para el cliente y una herramienta clave de reputación empresarial”, advirtió Andrea Peñaranda.

Peñaranda, destacó la importancia de los seguros en la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada : “Contar con seguros no solo es un requisito legal, es una garantía de respaldo para el cliente y una herramienta clave de reputación empresarial, debo decir que el mercado asegurador colombiano reflejó en 2024 un crecimiento del 10,2%, alcanzando un volumen de $40,9 billones en primas emitidas, lo que confirma la confianza en mecanismos de protección ante riesgos”, agregó la experta.

La CEO de P&R Seguros aprovechó para recordar que, el sector de la seguridad privada se muestra siempre dispuesto a reducir brechas y proteger a sus colaboradores, siempre trabajando de la mano de los entes del estado y de los reguladores para mejorar las condiciones laborales; destacaron el compromiso con la inclusión: el 32% del personal operativo son mujeres, y el 5% corresponde a personas en condición de discapacidad, reflejando avances importantes en equidad de género y diversidad.

Por último, dejó claro que, contratar una empresa de vigilancia sin los seguros obligatorios no solo vulnera la ley, sino que también representa un alto riesgo económico, legal y humano.

