Encuesta de Fenalco revela el comportamiento de los colombianos durante la celebración del Día del Amor y la Amistad

De acuerdo con los resultados de un estudio realizado por Fenalco que mide el consumo de los colombianos para las festividades del Día del Amor y la Amistad, el 34% de las personas encuestadas le obsequiará un regalo a su pareja, mientras que el 30% comprará detalles para su amigo secreto y el 26% para su familia (padres, hijos o hermanos). Sólo un 10% planea regalar a sus amigos.

Sobre el presupuesto, el 66% gastará 100 mil pesos o menos, el 21% entre 100 y 200 mil pesos y solo un 13% invertirá más de 200 mil pesos en obsequios.

Nota relacionada: Así se mueve la economía durante la celebración del Amor y la Amistad

Este año ocho de cada diez encuestados afirmaron que celebrarán el Día del Amor y la Amistad este año, y el 66% participará en el tradicional juego del «Amigo Secreto». Entre quienes lo jugarán, el 57% lo hará con compañeros de trabajo, el 25% con familiares, un 16% con compañeros de estudio y un 12% con amigos.

En cuanto a los regalos, el 34% de los encuestados los obsequiará a su pareja, mientras que el 30% comprará detalles para su amigo secreto y el 26% para su familia (padres, hijos o hermanos). Un 10% planea regalar a sus amigos. Sobre el presupuesto, el 66% gastará 100 mil pesos o menos, el 21% entre 100 y 200 mil pesos y solo un 13% invertirá más de 200 mil pesos en obsequios.

Le recomendamos: ¿Cuál es el regalo que más reciben los que juegan al Amigo Secreto en el mes del Amor y la Amistad?

En cuanto a los regalos, el 34% de los encuestados los obsequiará a su pareja, mientras que el 30% comprará detalles para su amigo secreto y el 26% para su familia (padres, hijos o hermanos). Un 10% planea regalar a sus amigos. Sobre el presupuesto, el 66% gastará 100 mil pesos o menos, el 21% entre 100 y 200 mil pesos y solo un 13% invertirá más de 200 mil pesos en obsequios.

Finalmente, para inspirarse en la elección del regalo, el 40% recurre a las redes sociales, el 27% consulta a sus amigos, el 21% se deja llevar por la publicidad y el 12% restante afirma visitar blogs o sitios web especializados.