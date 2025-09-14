Ir al contenido principal

El senador Esteban Quintero Cardona lamentó que los ingresos del turismo hayan caído 2,1 % en el primer semestre de este año, según las cifras reveladas por Cotelco.

“Queda claro que el turismo en Colombia tiene todo el potencial para ser nuestro nuevo petróleo, pero hoy enfrenta graves riesgos. La inseguridad, la informalidad y los impuestos excesivos están frenando un sector que genera miles de empleos y mueve nuestra economía”, dijo el senador Esteban Quintero.

Por eso, desde la Comisión Sexta del Senado, de la que hace parte, sigue insistiendo en dos puntos claves:

1-Reducir el IVA en los tiquetes aéreos. “Viajar por Colombia no puede ser un lujo, debe ser accesible para todos”.

2-Luchar contra la informalidad, “que es el verdadero cáncer del turismo. afecta la calidad, los empleos y la competitividad del país”.

El senador recalcó que la inseguridad, y la falta de reglas claras y de políticas que no que asfixien al sector, tienen en riesgo miles de empleos en el país.

Cada día mueren 219 colombianos por problemas cardiacos

| Confidencial Noticias | ,
Cada latido cuenta una historia. La de una madre que sueña ver crecer a sus hijos, la de un joven que persigue sus metas, la de un abuelo que atesora los recuerdos de una vida. Pero en Colombia, miles de esas historias se apagan cada año. Las enfermedades…
«Hay una intención de frenar el importante avance del Pacto Histórico»: Gloria Flórez

| Confidencial Noticias | , ,
La senadora de la Colombia Humana, Gloria Flórez, califica el contenido de la ponencia que estudiará el Consejo Nacional Electoral como un intento por detener el avance del Pacto Histórico. ¿Qué alternativas han explorado los congresistas de la Colombia…
Juan Carlos Florián defiende su nombramiento y afirma que no se reconoce ni como hombre ni como mujer

| Confidencial Noticias | ,
El ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, defendió su nombramiento, luego de la polémica desatada por las tres demandas que estudia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por quienes consideran que se estaría violando la ley de cuotas. “Creo…
Comisión de Acusaciones abre investigación a Gustavo Petro por injuria y calumnia

| Confidencial Noticias | ,
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, abrió proceso penal contra el presidente Gustavo Petro, luego de denunciarlo por injuria y calumnia sobre la persona de Enrique Vargas Lleras. Vargas Lleras, el pasado 12 de…
Daños en TransMilenio y una persona herida es el saldo de los disturbios en la Universidad Nacional

| Confidencial Noticias | ,
Los disturbios que se presentaron en horas de la tarde del día 11 de septiembre en la Universidad Nacional en Bogotá derivaron no solo en el acostumbrado enfrentamiento entre encapuchados y uniformados de la Policía, sino además en la explosión de un…
