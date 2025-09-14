El senador Esteban Quintero Cardona lamentó que los ingresos del turismo hayan caído 2,1 % en el primer semestre de este año, según las cifras reveladas por Cotelco.

“Queda claro que el turismo en Colombia tiene todo el potencial para ser nuestro nuevo petróleo, pero hoy enfrenta graves riesgos. La inseguridad, la informalidad y los impuestos excesivos están frenando un sector que genera miles de empleos y mueve nuestra economía”, dijo el senador Esteban Quintero.

Por eso, desde la Comisión Sexta del Senado, de la que hace parte, sigue insistiendo en dos puntos claves:

1-Reducir el IVA en los tiquetes aéreos. “Viajar por Colombia no puede ser un lujo, debe ser accesible para todos”.

2-Luchar contra la informalidad, “que es el verdadero cáncer del turismo. afecta la calidad, los empleos y la competitividad del país”.

El senador recalcó que la inseguridad, y la falta de reglas claras y de políticas que no que asfixien al sector, tienen en riesgo miles de empleos en el país.

Nota recomendada: «La Rolita demuestra que la movilidad es también equidad»: Carolina Martínez Cuéllar