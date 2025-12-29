A partir del año 2026, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de salud hará efectivo el pago de un salario mínimo y la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) a más de 8.000 estudiantes de medicina durante su año de internado médico obligatorio.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, «más de 200.000 millones de pesos serán girados directamente a los estudiantes beneficiarios durante el 2026 con el propósito de mejorar sus condiciones y garantizar una remuneración mensual durante el tiempo dedicado a la prestación de los servicios de salud a todos los colombianos».

Lo anterior se hace para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma laboral aprobada por el Congreso de la República.

