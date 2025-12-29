Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

A partir del año 2026, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de salud hará efectivo el pago de un salario mínimo y la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) a más de 8.000 estudiantes de medicina durante su año de internado médico obligatorio.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, «más de 200.000 millones de pesos serán girados directamente a los estudiantes beneficiarios durante el 2026 con el propósito de mejorar sus condiciones y garantizar una remuneración mensual durante el tiempo dedicado a la prestación de los servicios de salud a todos los colombianos».

Lo anterior se hace para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma laboral aprobada por el Congreso de la República.

Nota recomendada: ¿Rifirrafe entre los hermanos Galán?

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Nuevos cambios en la cúpula militar

| Confidencial Noticias | ,
Cuando el gobierno del presidente de la república, Gustavo Petro, se encuentra a siete meses de finalizar, se anuncian nuevos cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares. Desde su cuenta de X, el primer mandatario informó que en el Comando General de…
Siga leyendo

¿Rifirrafe entre los hermanos Galán?

| Confidencial Noticias | , ,
Las diferencias entre los hermanos Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, y Juan Manuel Galán, presidente del partido Nuevo Liberalismo y candidato presidencial, pasaron de ser un rumor a un asunto ventilado en la opinión pública. En una entrevista con…
Siga leyendo

Encuesta indica que Roy Barreras entra al ramillete de los cinco favoritos

| Confidencial Noticias | , , ,
El precandidato presidencial Roy Barreras se metió en el grupo de los cinco favoritos en preferencias electorales para la presidencia de la república. De acuerdo con la reciente encuesta adelantada por la firma W.A.A. con una muestra de 11.509 personas en…
Siga leyendo

Cae red criminal dedicada al tráfico de migrantes venezolanos

| Confidencial Noticias | ,
Un operativo de la Fiscalía General de la Nación en coordinación con la DIJIN de la Policía Nacional, permitió la captura de una red de personas dedicadas al tráfico de migrantes venezolanos. Esta red estaba dedicada a transportar de manera ilegal a…
Siga leyendo

Policía incauta 531 frascos de “Tusi”

| Confidencial Noticias | ,
El Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional logró la captura en flagrancia de un integrante de la red criminal conocida como “La Cordillera”, identificado con el alias de “Pastuso”, así como la incautación de un cargamento compuesto por 531 frascos de…
Siga leyendo