La Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) radicó una demanda de nulidad al Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno fijó el salario mínimo de 2026 con un incremento del 23,7%.

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, considera que el Gobierno Nacional no contempló las variables obligatorias para la fijación del salario mínimo; inflación, productividad, PIB y participación

de los salarios en el ingreso nacional; por el concepto de “salario vital”, construido a partir de referentes de la OIT sin carácter vinculante.

El líder gremial considera además que el gobierno desconoció la competencia exclusiva del DANE como autoridad técnica encargada de definir y certificar la canasta del IPC, fundamento esencial para la medición de la inflación en el país.

FENALCO solicitó la suspensión provisional inmediata de la medida argumentando que su aplicación genera impactos irreversibles, presiones inflacionarias adicionales, pérdida de empleo formal, aumento de

la informalidad, afectación del aparato productivo y deterioro de las finanzas públicas.

“Esta no es una discusión contra los trabajadores, que se verán seriamente afectados por la inflación generada como consecuencia de la medida. Es una defensa del Estado de Derecho y de la estabilidad económica del país. Hacemos un llamado al Consejo de Estado para que prevalezca el interés general del país por encima de los intereses politiqueros del Gobierno”, concluyó Cabal Sanclemente.