La Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) manifestó su desacuerdo con la propuesta del Gobierno Nacional de aumentar los aranceles de importación del 35% al 40%, tope máximo autorizado por la Organización Mundial del Comercio (OMC), a vehículos y motocicletas de combustión interna.

De acuerdo con Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, «esta medida es completamente absurda y desconoce la evidencia histórica de que Colombia ha intentado mecanismos de protección arancelaria desde la década de 1950 para estimular la producción local. Los resultados demuestran que estas políticas no lograron consolidar una industria de gran escala, ni atraer la inversión necesaria para hacerla competitiva a nivel internacional».

El líder gremial considera que para atraer inversión masiva, no solo en el sector automotor sino en cualquier ámbito estratégico, el Gobierno debería garantizar estabilidad jurídica, reglas claras, estables y confiables.

«Medidas de este tipo generan incertidumbre, desincentivan la llegada de capital extranjero y debilitan las decisiones de inversión nacional», afirma Cabal.

Asimismo, agregó que un aumento al 40% del arancel impactará el costo de vehículos y motocicletas de combustión, que siguen siendo los más accesibles para la mayoría de colombianos.

“Esto podría traducirse en precios más altos y menor dinamismo en un sector que hasta ahora se está recuperando”, puntualiza.

