La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (FENALCO) ratificó su decisión de no participar en las mesas de negociación y concertación del salario mínimo convocadas por el Gobierno Nacional. El gremio llegó a esta decisión porque al parecer, el Gobierno ya tendría una medida tomada.
“Con esta actuación, el Ejecutivo vulnera el principio del tripartismo y desnaturaliza el proceso de concertación, que exige respeto, escucha y construcción conjunta. Una decisión anticipada, sin soporte técnico y sin discusión, vacía de contenido el diálogo social, desconoce los compromisos internacionales de Colombia y envía un mensaje de profunda inseguridad sobre la solidez de la institucionalidad laboral”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO.
Según el vocero de los comerciantes, el incremento divulgado por el Presidente y el Ministro del Interior, se encuentra muy por encima del IPC y de la productividad.
“Los trabajadores, las pequeñas empresas y los hogares de menores ingresos serán los primeros afectados por esta forma de proceder”, puntualizó.