La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios – FENALCO a través de un comunicado anunció su respaldo a la decisión del Consejo de Estado de declarar la nulidad del decreto mediante el cual el Gobierno Nacional ﬁjó el salario mínimo.

Para el Consejo de Estado, la expedición desconoció los parámetros constitucionales y legales que rigen este proceso, tal como lo mencionó el Gremio en la demanda presentada.

Para Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, esta decisión constituye un llamado claro al respeto por el Estado de Derecho y por los mecanismos institucionales de concertación laboral: “La ilegalidad del decreto era evidente. La ﬁjación del salario mínimo no puede hacerse de manera unilateral ni desconociendo los criterios técnicos y constitucionales que buscan proteger tanto el ingreso de los trabajadores como la sostenibilidad del empleo formal y de las empresas”, aﬁrmó el líder gremial.

FENALCO reiteró que un incremento del salario mínimo del 23,7 %, aunque puede resultar atractivo en cifras, no responde a la realidad económica del país.

«En Colombia, solo cerca de uno de cada cinco trabajadores tiene empleo formal y puede acceder legalmente al salario mínimo. Esto sígnica que la gran mayoría de personas —trabajadores informales, independientes y millones de hogares— no se beneﬁcian directamente del aumento, pero sí enfrentan sus consecuencias», afirma el gremio.

Nota recomendada: MinTrabajo dice que la suspensión al aumento del salario mínimo «es inhumana»