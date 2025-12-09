El Gobierno Nacional se juega sus últimas cartas para tratar de salvar el proyecto de reforma tributaria que se discute en las Comisiones Económicas Conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes, que hoy parece estar hundida.

Los aliados del Gobierno en la Cámara de Representantes han tratado de dilatar la decisión rompiendo Quórum, para que el Ejecutivo tenga tiempo de voltear algunos votos en el Senado de la República, en donde el proyecto tiene mayorías en oposición.

Si el Senado de la República vota en contra y el proyecto se hunde, el Gobierno Nacional acudiría a la emergencia económica y a la deuda pública para conseguir el faltante para financiar los proyectos en curso.

La mayoría de los integrante de la Comisión III de la Cámara votaron a favor, mientras la Comisión IV de esta Corporación rompió el quórum en las dos sesiones anteriores, lo que evitó su hundimiento en la última sesión.

En la Comisión IV de Senado existen 8 votos a favor de la ponencia de archivo y 4 en contra. Estos son: Angélica Lozano (Alianza Verde), Enrique Cabrales (Centro Democrático), John Besaile (Partido de ‘la U’), Richard Fuelantala (Aico), Juan Felipe Lemos (Partido de ‘la U’), Carlos Meisel (Centro Democrático), Juan Samy Merheg (Conservador) y Paulino Riascos (ADA).