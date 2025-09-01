El Gobierno Nacional radicó el proyecto de reforma tributaria con el que espera recaudar un total de $26.3 billones, para garantizar la financiación del presupuesto general de 2026.

De acuerdo con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, con esta reforma tributaria se aseguraría un monto de aproximadamente $557 billones, que harían falta en el presupuesto general de 2026 para no tener que acudir al endeudamiento.

La iniciativa contempla medidas que incrementarán de manera progresiva los impuestos de renta y patrimonio, ajustes al IVA para los productos que consumen las personas con mayores ingresos, gravar el consumo de licores y tabaco y fortalecer los esquemas de tributación del impuesto al carbono, consumo y de los impuestos saludables.

Contempla también IVA la venta de bienes muebles corporales, la cesión de derechos sobre activos intangibles de propiedad industrial y membresías, y la operación de juegos de suerte y azar.

La iniciativa propone cambios a los juegos de azar, que serían gravadas en el momento en que se realiza la apuesta. Establece base gravables para el valor de la apuesta o en Unidades de Valor Tributario (UVT) para juegos localizados, y por el valor del depósito para juegos en línea.

La tarifa mínima del impuesto a la renta se mantiene en 19 %, pero, las personas que ganan entre 84.6 y 204 millones de pesos pasarán a pagar 29 % y no 28 %. La tarifa para quienes ganan hasta 431 millones de pesos quedó en 35 %, para quienes ganan hasta 944 millones quedaría en 37 %, para quienes ganan hasta 1.543 millones hasta 39 % y para quienes ganan más de ese valor queda en 41 %.

Desde ya se escuchan voces en contra del proyecto que deberá discutirse primero en las comisiones económicas, de Cámara y Senado.

De acuerdo con Caracol Radio, «11 de los 17 congresistas que integran la Comisión Tercera del Senado votarían de forma negativa la iniciativa. Se trata de los senadores Jairo Castellanos, Efraín Cepeda, Karina Espinosa, Juan Pablo Gallo, Juan Carlos Garcés, Mauricio Gómez Amín, Carlos Julio González, Antonio Zabarain, María Angélica Guerra y Liliana Bitar».