El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino y el ministro de Hacienda, Germán Ávila firmaron el Acuerdo Nacional Estatal establecido con las organizaciones sindicales.

Durante la etapa de negociación y diálogo participaron un total de 9 confederaciones sindicales y 37 federaciones de empleados públicos quienes presentaron 94 solicitudes en el pliego unificado de peticiones; 71 solicitudes fueron negociadas con acuerdo y 60 acordadas.

“Este acuerdo es histórico y simboliza la confianza en la negociación colectiva como motor de

cambios. Además, demuestra que cuando hay disposición al diálogo y voluntad política, es posible avanzar en la consecución de importantes acuerdos colectivos para el país y sus trabajadores”, señaló el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino.

Los compromisos incluyen, la radicación del proyecto de ley de garantías sindicales y compensación por beneficio del acuerdo colectivo; avanzar en construir un consenso sobre el mejoramiento de las condiciones en salud y seguridad en el trabajo y la instalación de mesas técnicas para reglamentación y atención de las violencias basadas en género y el acoso sexual en el sector público; entre otros.

Sanguino subrayó: “La tarea continúa.

Este acuerdo es apenas un paso firme hacia una administración pública más digna, más humana y justa”.

A su turno el ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijo: “Muy complacido con este diálogo y acuerdo, los compromisos del gobierno son rígidos y en el cumplimiento de esos propósitos, estará atento el Ministerio del Trabajo”.

Al respecto, El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, Fabio Arias, agregó: “Es un día histórico y seguimos apostándole a los avances y mejores logros el sindicalismo”.