El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino y el ministro de Hacienda, Germán Ávila firmaron el Acuerdo Nacional Estatal establecido con las organizaciones sindicales.

Durante la etapa de negociación y diálogo participaron un total de 9 confederaciones sindicales y 37 federaciones de empleados públicos quienes presentaron 94 solicitudes en el pliego unificado de peticiones; 71 solicitudes fueron negociadas con acuerdo y 60 acordadas.

“Este acuerdo es histórico y simboliza la confianza en la negociación colectiva como motor de
cambios. Además, demuestra que cuando hay disposición al diálogo y voluntad política, es posible avanzar en la consecución de importantes acuerdos colectivos para el país y sus trabajadores”, señaló el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino.

Los compromisos incluyen, la radicación del proyecto de ley de garantías sindicales y compensación por beneficio del acuerdo colectivo; avanzar en construir un consenso sobre el mejoramiento de las condiciones en salud y seguridad en el trabajo y la instalación de mesas técnicas para reglamentación y atención de las violencias basadas en género y el acoso sexual en el sector público; entre otros.
Sanguino subrayó: “La tarea continúa.

Este acuerdo es apenas un paso firme hacia una administración pública más digna, más humana y justa”.
A su turno el ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijo: “Muy complacido con este diálogo y acuerdo, los compromisos del gobierno son rígidos y en el cumplimiento de esos propósitos, estará atento el Ministerio del Trabajo”.

Al respecto, El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, Fabio Arias, agregó: “Es un día histórico y seguimos apostándole a los avances y mejores logros el sindicalismo”.

PORTADA

Fiscalía eleva a Magnicidio el asesinato de Miguel Uribe Turbay

| Confidencial Noticias | ,
La Fiscalía General de la Nación, elevó al rango de Magnicidio el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. El congresista murió luego de ser víctima de cuatro disparos por parte de un menor de edad en la localidad de Fontibón de Bogotá. Nota…
Velación de Miguel Uribe Turbay se hará en cámara ardiente en el Capitolio Nacional

| Confidencial Noticias | ,
El cuerpo del senador Miguel Uribe Turbay quien falleció en horas de la madrugada del 11 de agosto, luego de luchar por su vida durante dos meses, será velado en cámara ardiente en las instalaciones del Capitolio Nacional. El presidente del Congreso de la…
Llamado de la ONU a Colombia a garantizar elecciones pacíficas

| Europa Press | ,
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha instado este lunes a las autoridades colombianas a tomar «todas las medidas necesarias» para garantizar unas elecciones pacíficas y la seguridad de los aspirantes, después de que el senador y precandidato…
Murió el senador Miguel Uribe Turbay

| Confidencial Noticias | , ,
El senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, falleció en horas de la madrugada del lunes 11 de agosto mientras daba la lucha por su vida luego de sufrir un atentado en Bogotá durante un acto de su campaña política. …
El extraño apoyo de Petro a Maduro por la orden de Trump a militares de EE.UU. de acabar con carteles del narcotráfico

| Europa Press | ,
El presidente Gustavo Petro, ha respaldado este domingo a Venezuela asegurando que ambos países «son el mismo pueblo», en respuesta a la orden ejecutiva que supuestamente ha firmado el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, y que autoriza el uso de la…
