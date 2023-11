«Hay que bajar la tasa de interés», dice Petro

El presidente Gustavo Petro reiteró una vez más su llamado a la junta directiva del Banco de la República para que baje las tasas de interés, que hoy se ubican en 13,25%, pues consideró que no existe razón para no hacerlo.

Durante su intervención en el 104 Aniversario de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), el mandatario comentó la cifra del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) correspondiente al tercer trimestre del año, y que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) se ubicó en -0,3%, es decir 0,2% superior al segundo trimestre del año.

Dijo que, aunque se trata de un “estancamiento” de la economía, también aseguró que se trata de “un número ligeramente en rojo”, y que si sigue esa tendencia la inflación será de un dígito al finalizar el año.

“Pero no nos conformamos con esas cifras mediocres. No puede ser. Pasar es que nos ponemos en azul, pero que seguirá ligeramente bajo el grado de crecimiento de la economía colombiana, y eso no nos puede satisfacer”, subrayó.

No obstante, el jefe de Estado explicó que lo que baja en la economía colombiana no es el consumo de los hogares, que se mantiene en terreno positivo y que refleja el esfuerzo del Gobierno de subir el salario mínimo.

El mandatario también sostuvo que, como van las cosas, al final de 2023 “uno de los grandes éxitos que podemos mostrar es la inflación de un dígito”, pero reconoció que está pendiente el impacto de los precios de los combustibles.