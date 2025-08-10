Ir al contenido principal

La inflación mensual en Colombia durante julio fue de 0,28%, superando las proyecciones de los analistas (0,18%) y de entidades como BBVA Research (0,21%). Con este resultado, la variación anual de la inflación repuntó levemente hasta ubicarse en 4,9%, un incremento de 8 puntos básicos respecto al registro de junio, lo que evidencia una desaceleración menos firme de lo previsto y añade incertidumbre al panorama económico.

El principal impulsor del alza fue el rubro de alimentos, cuya inflación mensual fue de 0,82% y anual de 4,94%, lo que representa un aumento de 63 puntos básicos frente al mes anterior. En particular, los productos perecederos mostraron una aceleración significativa de 165 puntos básicos, impulsada por el incremento en los precios de frutas frescas y hortalizas. Por el contrario, la inflación básica sin alimentos se redujo ligeramente hasta el 4,9% anual, explicado principalmente por una moderación en los precios de bienes regulados como el gas y el suministro de agua.

El análisis por componentes muestra dinámicas mixtas. La inflación sin alimentos ni regulados, clave para el Banco de la República, repuntó ligeramente hasta 4,79%. En los servicios, la variación anual se mantuvo estable en 6,0%, con un alivio en arrendamientos, pero presiones alcistas en comidas fuera del hogar y comunicaciones. Entre los bienes, la inflación anual alcanzó 1,7%, con incrementos en productos farmacéuticos, aseo del hogar y pasajes aéreos, aunque otros, como aseo personal, cerveza y comida para animales, mostraron moderación.

El comportamiento errático de la inflación en lo corrido del año y la falta de una tendencia claramente descendente refuerzan la postura prudente adoptada por la Junta del Banco de la República. Este escenario cobra aún más relevancia ante la proximidad del dato de inflación de agosto, mes que históricamente presenta una base de comparación baja y podría prolongar el actual repunte inflacionario, dificultando el camino hacia la meta del emisor.

