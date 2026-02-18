Invitan a la ACP, a Asocaña y a Bioenergy a participar de los diálogo entre gobierno y trabajadores de la caña de azúcar

El Gobierno nacional acordó la instalación de dos mesas de trabajo con representantes de los trabajadores de la caña de azúcar y de la palma, así como con los gremios del sector, con el propósito de proteger el empleo y garantizar los derechos laborales.

Las partes ratificaron su compromiso con este espacio como un escenario legítimo para avanzar en acuerdos concretos que contribuyan a la garantía de los derechos territoriales, la seguridad, el desarrollo social y el bienestar de las comunidades.

Las partes instan a la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), a Asocaña y a Bioenergy a participar activamente en este espacio de diálogo, reconociendo que su vinculación es fundamental para la construcción conjunta de soluciones integrales que contribuyan a la estabilidad del sector, la protección del empleo y el fortalecimiento de la producción nacional, en el marco de un proceso basado en la concertación, la corresponsabilidad y el diálogo social.

