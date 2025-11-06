Desde años atrás Ecopetrol y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) sostienen una disputa por el valor del IVA sobre la importación y venta de combustibles del 19%, que ha pasado a los estrados judiciales y hoy amenaza con cerrar Reficar, lo que de paso dejaría sin diésel, jet y gasolina a los departamentos de la costa Caribe.

La refinería de Cartagena tendría que pagar una suma de $1,3 billones y Ecopetrol por su parte le correspondería pagar un monto superior a los $7,76 billones, que dejaría contra las cuerdas las finanzas de la empresa petrolera y el suministro de combustible por parte de la refinería.

De no pagarse estos dineros, este producto suministrado por Reficar entraría a considerarse como contrabando y sería susceptible de la intervención del Estado con imposición de severas sanciones económicas y el posible cierre.

Finalizando el año se podrían estar pagando alrededor de 550 millones de dólares, y es lo que tendría que hacer Reficar con miras al futuro: pagar.

Expertos auguran que de llegar a este escenario, Reficar solo podrían operar entre 7 y 18 días a partir de que se decrete ese embargo. Esto tendría efectos sobre Ecopetrol, al ser una empresa filial.

Desde el 20 de diciembre de 2024, la Dirección Jurídica de la DIAN emitió el Concepto 010763, que derogó los anteriores y estableció, de forma que el IVA en la importación se determina según la base gravable general del artículo 459 del Estatuto Tributario, desconociendo lo dispuesto en el artículo 465. A raíz de este concepto, la Aduana de Cartagena lo aplicó retroactivamente a las importaciones de combustibles de los últimos tres años, emitiendo requerimientos y liquidaciones de IVA por unos $7,76 billones, generando una controversia tributaria.

De no salir pronto de esta disputa, y de darse el embargo efecto, más de 4.600 trabajadores se verían afectados.