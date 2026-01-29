La Federación Nacional de Cafeteros dará inicio al proceso de expansión de los Centros de Industrialización Regional (CIR) en Antioquia, Tolima y Quindío para este 2026, como parte de una estrategia para fortalecer la transformación del café en origen, la construcción de marcas regionales y la exportación de cafés especiales.

El gerente general, Germán Bahamón, destacó que esta iniciativa, creada en esta administración,

ya muestra resultados concretos en las regiones donde opera. Los CIR del Huila y Caldas,

inaugurados en 2024 y 2025 respectivamente, junto con el de Santander que inició operaciones

en diciembre del año pasado, funcionan hoy con altos niveles de utilización y requieren

ampliación de capacidades industriales, reflejo del interés de los caficultores por acceder desde

sus territorios a servicios de perfilación, trilla, tostión, empaque y desarrollo de marcas con

identidad de origen.

Entre agosto y diciembre de 2025, los CIR de Manizales y Neiva procesaron más de 331.000

kilogramos de café.

Actualmente, los CIR cuentan con sus propias marcas regionales de café como Al Sur (Huila), Alma (Caldas) y Entre Árboles (Santander), que ya están presentes en las góndolas de las principales superficies del país, mientras que a través de Almacafé y el impulso a los Craft Coffees de la FNC.

