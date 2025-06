La Fundación Ábacos, creada por Asobancaria, Asobolsa, Asofondos, Asofiduciarias, Asomicrofinanzas y Fasecolda sugiere a los trabajadores colombianos algunas claves para que tu prima trabaje a tu favor y no se esfume sin darte cuenta.

“Manejar adecuadamente la prima no significa privarse de disfrutarla, sino hacerlo con inteligencia. Ahorrar para lo inesperado, invertir para el futuro, gastar con sentido y cuidarse a sí mismo son los pilares de un uso responsable de este ingreso adicional”, dijo Edna Bonilla Sebá, directora ejecutiva de la Fundación Ábacos.

Lo primero es entender cómo se calcula la prima. Esta corresponde a 15 días de salario por cada semestre trabajado. Para estimarla, puedes multiplicar tu salario mensual por los días laborados en el semestre y dividir el resultado entre 360. Así sabrás con mayor claridad cuánto deberías recibir. Con este valor en mente, te compartimos algunas recomendaciones para que aproveches este ingreso extra como una verdadera oportunidad para fortalecer tu bienestar:

Ahorra: construye un colchón financiero

Ahorrar parte de tu prima es fundamental para darte tranquilidad a futuro, se sugiere separar al menos un 20%. Contar con un fondo equivalente a 3–6 meses de tus gastos básicos te permitirá afrontar imprevistos sin endeudarte. Recuerda que el dinero ahorrado no debe quedarse debajo del colchón, sino trasladarse a cuentas de ahorro o instrumentos que generen algún rendimiento

Invierte: haz crecer tu dinero extra

Además de ahorrar, invertir parte de la prima puede ayudarte a multiplicar ese dinero a mediano y largo plazo. Existen muchas opciones, por ejemplo, los bancos ofrecen Certificados de Depósito a Término (CDT) y fondos de inversión que brindan una rentabilidad fija en un plazo determinado, hoy existen varias aplicaciones seguras y vigiladas para invertir. Estas alternativas son de bajo riesgo y permiten que tu dinero genere intereses mientras permanece invertido.

Otra posibilidad es aportar a un fondo de pensiones voluntarias donde puedes obtener beneficios tributarios. Invertir en tu pensión voluntaria o en fondos de inversión no solo hace crecer tu prima, sino que también te ayuda a proyectar tu futuro. Antes de invertir, evalúa tu perfil de riesgo y asesórate si es necesario. Lo importante es considerar opciones de inversión en lugar de gastar todo tu dinero extra.

Gasta con moderación e inteligencia

Es comprensible que quieras disfrutar de tu prima; después de todo, es una recompensa a tu esfuerzo laboral. Puedes destinar una parte para darte algún gusto, pero con moderación. La clave está en planificar tus gastos y establecer prioridades antes de salir de compras:

• Cubre tus obligaciones pendientes: si tienes deudas con intereses altos (como tarjetas de crédito o préstamos de consumo), utiliza parte de la prima para abonarlas.

• Después de atender tus obligaciones, elabora un presupuesto para el resto de la prima: decide cuánto destinarás al ahorro, a inversión y a gastos personales. Evita integrar todo ese dinero extra en tus gastos mensuales corrientes sin control, porque podrías gastarlo poco a poco en “gastos hormiga” y ni siquiera notar en qué se fue.

• Para cualquier compra no esencial, compara precios, haz una lista de lo que realmente necesitas y evita las compras impulsivas. Un buen consejo es pagar a una sola cuota tus compras, así no generas intereses adicionales.

Prevén los fraudes y toma decisiones que garanticen tu seguridad al manejar dinero

Cuando llega la prima, también aumenta el riesgo de robos y fraudes. Extrema las precauciones para proteger tanto tu dinero como tu integridad. Sigue estas recomendaciones para evitar ser víctima de delincuencia o engaños:

• Prefiere transacciones electrónicas en lugar de retirar grandes sumas en efectivo.

• Si necesitas efectivo, no vayas solo al banco, intenta ir acompañado de una persona de confianza. Ten presente que la Policía Nacional ofrece servicio de acompañamiento gratuito a ciudadanos para retiros.

• Usa cajeros automáticos ubicados en lugares iluminados y concurridos como centros comerciales o bancos. Antes de usar uno, verifica que no haya objetos extraños adheridos donde insertas la tarjeta o en el teclado. Nunca aceptes ayuda de desconocidos en el cajero y cubre el teclado con tu mano al digitar tu clave personal.

• Si retiras dinero, guárdalo antes de salir del banco o cajero, preferiblemente distribuido en varios bolsillos para no mostrar todo el efectivo junto. No comentes en público que has recibido la prima o que llevas dinero en efectivo; mantener un bajo perfil reduce riesgos.

Manejar adecuadamente tu prima de mitad de año consiste en lograr un equilibrio entre ahorrar, invertir y proteger.



Nota recomendada: Sugerencias para invertir bien su prima de mitad de año