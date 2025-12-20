El Gobierno nacional radicó ante la Cámara de Representantes el proyecto de ley 504 de 2025, una iniciativa que busca reglamentar el contrato y el jornal agropecuario con el objetivo de reducir la alta informalidad laboral que persiste en el campo colombiano, donde cerca del 84 % de los trabajadores no cuenta con vinculación formal.

La propuesta fue presentada por los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino, y de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Viviana Carvajalino, y responde a lo establecido en el parágrafo primero del artículo 36 de la Ley 2466 de 2025, que ordenó al Ejecutivo desarrollar un marco legal específico para el trabajo rural.

Confidencial Noticias dialogó con el ministro Sanguino sobre los alcances de esta iniciativa, que complementa el trámite de la reforma laboral, y que busca llevar los beneficios con los que cuentan los trabajadores en las ciudades, a las zonas rurales del país.

“Hay una enorme injusticia laboral en el campo colombiano. Los niveles de informalidad llegan al 84%, es decir, de cada 10 trabajadores en el campo 8,5 o casi 9, viven en la informalidad, hay precarización laboral, hay intermediación laboral, hay desprotección en riesgos laborales para los trabajadores. Muchas veces los trabajadores deben trabajar en las plantaciones, en las épocas de cosecha, en condiciones de vivienda indignas, el valor de la vivienda se contabiliza como el salario…”, señaló el ministro.

El proyecto crea una modalidad de contrato de trabajo agropecuario dirigida a personas naturales que laboran en actividades de producción y transformación agraria primaria, especialmente aquellas de carácter estacional o transitorio, una de las principales características del empleo rural en el país.

Nota recomendada: Sin acuerdo terminó la discusión sobre el aumento del salario mínimo



Según explicó el ministro Sanguino, la iniciativa busca avanzar en la formalización laboral y garantizar condiciones de trabajo digno.Entre los puntos centrales del proyecto se establece que la remuneración del jornal agropecuario no podrá ser inferior al salario mínimo diario legal vigente, al que se deberá sumar un factor prestacional mínimo del 30%. Este componente busca cubrir prestaciones sociales y condiciones básicas de asegurabilidad.

La iniciativa también contempla el pago de horas extras y trabajo suplementario, los cuales no estarán incluidos dentro del jornal y deberán reconocerse conforme a las normas generales laborales. Además, el acuerdo del jornal deberá constar por escrito, especificando la periodicidad del pago, el valor del factor prestacional y, cuando aplique, la remuneración en dinero y en especie.

Otro de los ejes del proyecto es la prohibición de la intermediación laboral en el sector agropecuario, una práctica frecuente en zonas rurales que, según el Ministerio del Trabajo, ha contribuido a la precarización de las condiciones laborales.

Por su parte, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, destacó que el proyecto se enmarca en los compromisos internacionales asumidos por Colombia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la necesidad de reconocer el papel de los trabajadores rurales y sus familias.

El proyecto de ley inicia ahora su trámite en el Congreso de la República, donde deberá ser debatido y aprobado en las distintas comisiones y plenarias. De prosperar, se convertiría en uno de los pilares de la política de formalización laboral rural impulsada por el Gobierno, en un sector clave para el desarrollo económico y la seguridad alimentaria del país.