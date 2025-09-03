La Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, reveló que los partidos de la Selección Colombia se han convertido en un motor de la economía.

De acuerdo con el presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal, afirmó que para el sector de restaurantes, bares, gastrobares y clubes sociales se proyectan aumentos en ventas de entre 30% y 50%, en los días de juego del combinado nacional.

Dijo además que el sector de transporte, comercio informal y tiendas de barrio, registran incrementos de hasta 30% durante los días de partido, impulsados por la venta de bebidas y snacks.

Los almacenes de camisetas, bufandas, banderas y accesorios alusivos a la Selección registran crecimientos en ventas de aproximadamente 20%. Fenalco asegura también que uno de los sectores con mejor desempeño es el de televisores y equipos de sonido, cuyas ventas han crecido un 22% en los últimos 12 meses, según la Encuesta Mensual de Comercio del DANE, muy por encima del promedio general del comercio minorista, que crece al 8.4%.

En la ciudad de Barranquilla la hotelería formal alcanza este jueves, día del partido ante Bolivia, una ocupación superior al 90% ante la llegada de centenares de aficionados del fútbol, tanto nacional como del exterior. Del mismo modo, el transporte terrestre y aéreo registran un crecimiento excepcional en

esta semana.

Además, supermercados y grandes superficies diseñan estrategias comerciales específicas, con ofertas de productos durante los partidos, adaptando promociones a la demanda creciente.

Cabal Sanclemente considera que el fútbol, más allá de su rol deportivo, tiene un impacto directo en el pulso económico del país.