Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, reveló que los partidos de la Selección Colombia se han convertido en un motor de la economía.

De acuerdo con el presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal, afirmó que para el sector de restaurantes, bares, gastrobares y clubes sociales se proyectan aumentos en ventas de entre 30% y 50%, en los días de juego del combinado nacional.

Dijo además que el sector de transporte, comercio informal y tiendas de barrio, registran incrementos de hasta 30% durante los días de partido, impulsados por la venta de bebidas y snacks.

Los almacenes de camisetas, bufandas, banderas y accesorios alusivos a la Selección registran crecimientos en ventas de aproximadamente 20%. Fenalco asegura también que uno de los sectores con mejor desempeño es el de televisores y equipos de sonido, cuyas ventas han crecido un 22% en los últimos 12 meses, según la Encuesta Mensual de Comercio del DANE, muy por encima del promedio general del comercio minorista, que crece al 8.4%.

En la ciudad de Barranquilla la hotelería formal alcanza este jueves, día del partido ante Bolivia, una ocupación superior al 90% ante la llegada de centenares de aficionados del fútbol, tanto nacional como del exterior. Del mismo modo, el transporte terrestre y aéreo registran un crecimiento excepcional en
esta semana.

Además, supermercados y grandes superficies diseñan estrategias comerciales específicas, con ofertas de productos durante los partidos, adaptando promociones a la demanda creciente.

Cabal Sanclemente considera que el fútbol, más allá de su rol deportivo, tiene un impacto directo en el pulso económico del país.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Las críticas de César Gaviria al proyecto de reforma tributaria de Petro

| Confidencial Noticias | ,
El expresidente de la república y director único del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, a través de un comunicado criticó el proyecto de reforma tributaria presentada a consideración del Congreso de la República, el Gobierno de Gustavo Petro. «En…
Siga leyendo

Así celebró Galán la llegada del primer vagón del metro

| Confidencial Noticias | ,
El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán celebró la llegada del primer tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá al Puerto de Cartagena desde donde partirá a la capital del país por tierra. “Gracias a todos lo que han hecho esto posible, y el…
Siga leyendo

María Paz Gaviria será candidata a la Cámara por Bogotá

| Periodista Infiltrado | ,
Foto:  The Bogota Spot Es un hecho la candidatura a la Cámara de Representantes por Bogotá, de la hija del expresidente de la república, Cesar Gaviria Trujillo y de Ana Milena Muñoz, María Paz Gaviria Muñoz. La decisión de ingresar a la política…
Siga leyendo

La alerta de la Comisión Quinta del Senado por crisis en el agro

| Confidencial Noticias | ,
Varios senadores de la Comisión Quinta del Senado de la República alertaron por posibles crisis en diferentes sectores del agro colombiano, especialmente el arroz y el maíz. Dicha preocupación motivó el llamado a debate de control político a diferentes…
Siga leyendo

Mininterior pide al Congreso de la República discutir el proyecto de presupuesto general

| Confidencial Noticias | ,
El ministro del Interior, Armando Benedetti, pidió al Congreso de la República dar la discusión del proyecto de presupuesto general de la Nación, para que no se repita el mismo escenario del año 2024, cuando por falta de quorum terminó hudiéndose. “No…
Siga leyendo