La suerte del proyecto de presupuesto general de la Nación del año 2026, parece no ser buena en el Senado de la República, quien deberá dar su visto bueno al igual que la plenaria de la Cámara de Representantes, en donde es posible que pueda ser aprobada por la influencia que tiene el Gobierno Nacional en esta corporación.

En el caso de que el Senado decida negarla, el Gobierno podrá aprobarla por decreto, pero no como radicó el proyecto, sino como fue aprobado por las comisiones económicas conjuntas, en donde el texto fue modificado por los integrantes de las células legislativas de Senado y Cámara.

Y aunque el Gobierno Petro tendría la posibilidad de salvar gran parte de su proyecto de presupuesto general de la Nación, firmando por decreto lo que fue aprobado en uno de los trámites legislativos, en el caso de que sea negada en el Senado, no sucederá lo mismo con la reforma tributaria, en donde no hay ambiente para discutirla ni aprobarla.

Nota recomendada: En entrevista para Concentrika Medios, Juan Fernández de Soto, habla sobre la industria textil y de marroquinería