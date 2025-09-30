Ir al contenido principal

La suerte del proyecto de presupuesto general de la Nación del año 2026, parece no ser buena en el Senado de la República, quien deberá dar su visto bueno al igual que la plenaria de la Cámara de Representantes, en donde es posible que pueda ser aprobada por la influencia que tiene el Gobierno Nacional en esta corporación.

En el caso de que el Senado decida negarla, el Gobierno podrá aprobarla por decreto, pero no como radicó el proyecto, sino como fue aprobado por las comisiones económicas conjuntas, en donde el texto fue modificado por los integrantes de las células legislativas de Senado y Cámara.

Y aunque el Gobierno Petro tendría la posibilidad de salvar gran parte de su proyecto de presupuesto general de la Nación, firmando por decreto lo que fue aprobado en uno de los trámites legislativos, en el caso de que sea negada en el Senado, no sucederá lo mismo con la reforma tributaria, en donde no hay ambiente para discutirla ni aprobarla.

Ministro de Minas y Energía también se quedó sin visa para ingresar a los Estados Unidos

| Europa Press | , ,
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ha confirmado este lunes que las autoridades de Estados Unidos han retirado su visado, en línea con la reciente decisión de la Administración de Donald Trump sobre el presidente colombiano, Gustavo Petro. «Gaza…
Nicolás Petro enfrentará juicio disciplinario en la Procuraduría

| Confidencial Noticias | ,
La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio al exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, por cargos de enriquecimiento ilícito. Petro Burgos deberá explicar al Ministerio Público las razones para obtener riquezas tasadas en 1.189 millones de…
Armando Benedetti invita a todos los ministros a renunciar a la visa de Estados Unidos

| Confidencial Noticias | ,
El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que luego del retiro de la visa del presidente Gustavo Petro por parte de los Estados Unidos, los miembros del gabinete deberían renunciar también a la visa como un gesto de solidaridad con el primer…
¿Es posible reubicar la sede de Naciones Unidas como propone el Gobierno Petro?

| Europa Press | ,
El Gobierno de Colombia ha propuesto reubicar la sede de Naciones Unidas en un lugar «neutral» en respuesta a la decisión de la Administración Trump de retirar el visado al presidente Gustavo Petro por unas declaraciones en las que instaba a los soldados de…
Antonio Correa pide no destruir la maquinaria amarilla utilizada para la minería ilegal

| Confidencial Noticias | , ,
El senador Antonio Correa dio a conocer su desacuerdo con la destrucción de la maquinaria amarilla por parte de la fuerza pública en la lucha contra la extracción minera que no cumple con las condiciones adecuadas y que destruye el medio ambiente. El…
