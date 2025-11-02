La análisista y econmista de BBVA Research estima que la tasa de desempleo nacional se ubicó en 8,2% en septiembre de 2025, una cifra inferior al 9,1% registrado en el mismo mes del año pasado y la más baja para un septiembre en los últimos 24 años. En su serie desestacionalizada, el desempleo se situó en 8,8%, manteniéndose por séptimo mes consecutivo alrededor del 9%, lo que refleja una estabilidad sostenida en el mercado laboral.

De acuerdo con las cifras oficiales, en comparación con septiembre de 2024 se generaron 714 mil nuevos empleos, un crecimiento que evidencia la recuperación económica y la capacidad del país para crear oportunidades laborales. Este aumento se concentró principalmente en las mujeres y en la población entre 25 y 54 años, los grupos que históricamente han tenido mayores desafíos de inserción laboral.

Por sectores, los mayores incrementos se registraron en la industria, la administración pública, la educación y la salud, así como en alojamiento y servicios de comida, rubros que han mostrado dinamismo en los últimos meses y que se han convertido en motores clave para la creación de empleo formal.

Asimismo, por posición ocupacional, el crecimiento se concentró en los empleados de empresas privadas, lo que sugiere una mejora en la calidad y formalidad del empleo. Este comportamiento indica que las compañías continúan recuperando su capacidad de contratación, impulsadas por la estabilidad macroeconómica y la mayor confianza de los consumidores.

De cara a los próximos meses, los analistas esperan que el mercado laboral mantenga su resiliencia, apoyado en la reactivación de la demanda interna y en el fortalecimiento de los sectores productivos. Aunque persisten retos en materia de informalidad y productividad, la tendencia actual representa una señal alentadora para la economía nacional.

Nota recomendada: «Para el comercio internacional es bueno pensar en una reforma aduanera»: Juan Pablo Triana











