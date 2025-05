El Fondo Mujer Libre y Productiva de la Vicepresidencia de la República, en alianza con la Federación Nacional de Cacaoteros (FEDECACAO), lidera una misión internacional en la República de Ghana, en el marco del programa Mujer Rural Cacaocultora Mentora. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Embajada de Colombia en Ghana, el Ghana Cocoa Board y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC-Colombia).

Como parte de esta misión, 22 mujeres rurales cacaocultoras colombianas viajarán a Ghana para participar en un valioso proceso de intercambio de saberes con mujeres cacaocultoras africanas. A través del diálogo, el aprendizaje compartido y la construcción colectiva de conocimientos, las participantes fortalecerán sus capacidades productivas y comunitarias, generando impactos positivos en sus territorios de origen.

Esta experiencia internacional busca consolidar una red de cooperación Sur-Sur entre mujeres rurales, promoviendo el desarrollo sostenible, la equidad de género y el empoderamiento económico en el sector cacaotero.

“Estoy muy contenta por lo que vienen haciendo y extiendo mi saludo a todas las mujeres jóvenes, lideresas, emprendedoras, empresarias y productoras que hacen parte de los programas rurales de cacaocultoras mentoras y del programa Ella Exporta a África (…) Espero que sigan adelante y que fortalezcan la economía del país, fortalezcan el generar empleo a otras mujeres y me ayuden a abrirle la puerta a otras mujeres en sus emprendimientos, que ustedes se vuelvan pioneras. Es así como tenemos que avanzar. Ustedes son la ahora la cara de Ella Exporta a África y sé que ha valido la pena hacer todo esto. No dejen de creer en lo que hacen y si ustedes se mantienen firmes, yo me mantengo firme”, fue señaló por su parte la vicepresidenta Francia Elena Márquez Mina.

FEDECACAO también celebró este logro como una oportunidad para mostrar el potencial del cacao colombiano a nivel global: “Estas mujeres llevarán consigo no solo el conocimiento, sino el alma del campo colombiano. A través de ellas, estamos construyendo puentes que unen culturas y fortalecen el liderazgo femenino en la agricultura. Además de llevar un mensaje al mundo de que en Colombia nuestro cacao es sostenible ambiental, social y económicamente”, expresó su presidente, Eduard Baquero López.

Estas 22 mujeres rurales son procedentes de municipios como Girón (Santander), El Tarra y Tibú (Norte de Santander), El Dorado y Mapiripan (Meta), Chaparral y Ortega (Tolima), Algeciras (Huila), Tumaco (Nariño); Buenaventura, Jamundí y Florida (Valle del Cauca), Caparrapí (Cundinamarca), Tadó (Chocó), Santa Marta (Magdalena), Apartadó (Antioquía), Arauquita (Arauca), Puerto Libertador (Córdoba) y Caloto (Cauca), municipios con presencia del cultivo del cacao y vocación cacaotera en la producción y transformación.

Nota recomendada: Así fue el cierre de la VI edición del Women Economic Forum Colombia