Del 18 al 20 de septiembre se realizará la decimosegunda edición de la Feria del Diseño en Medellín, un evento que se ha consolidado como el epicentro del diseño interior y mobiliario en todo el país. Por primera vez, Vélez, como marca colombiana reconocida por exaltar el valor de la artesanalidad, participará en esta edición con una propuesta que fusiona moda, tradición y diseño contemporáneo.

Para esta edición de la feria, Vélez se une como el patrocinador oficial de café durante estos tres días con su Café VZ Artisan, un producto que refleja la esencia de la marca a través del sentido del olfato y el gusto y que se ha convertido en una bandera de su propósito de trascender la moda a todos los sentidos.

“Hace unos meses nos preguntábamos a qué huele nuestra marca y descubrimos que definitivamente el café es lo que refleja esa esencia del cuero y del oficio talabartero, por eso, cuidamos cada detalle para crear un producto que se convirtiera en un reflejo del universo Vélez y qué mejor escenario para compartirlo que a través de una feria que reúne apasionados y profesionales del diseño”, comentó Juliana Quintero, directora de Marketing de Vélez.

Adicionalmente, en colaboración con Fango, la marca presenta una cocreación de una sala inspirada en el oficio del arriero teniendo en cuenta ítems icónicos como el carriel, el machete, el sombrero, la ruana y las mulas como símbolos imprescindibles de la cultura antioqueña. Esta colección titulada “Cartografía de Montañas” rinde homenaje al camino del arriero —aquel oficio ancestral que, desde la época colonial, ha permitido conectar territorios a través de trochas y caminos de herradura. Un saber transmitido de generación en generación, marcado por la resistencia, el ingenio y el vínculo profundo con la tierra.

“Vélez es una marca que exalta el valor del arte, por eso para nosotros es un honor participar en estos espacios y cocrear piezas únicas con talentos de otras industrias como el diseño interior. “Recua» es una colección que hace alusión al camino y al deseo de honrar a quienes abren caminos y trazan rutas en paisajes complejos”, expresó Fabrizio Fiorillo, gerente superior de Marketing de Vélez.

La sala diseñada por Vélez y Fango está compuesta por piezas que evocan el lenguaje visual de los arrieros: muebles que asemejan la forma de los costales, las enjalmas y los nudos de cuerda que aseguraban la carga. Uno de los grandes protagonistas de esta colaboración es la alfombra de cuero, trazada con los caminos que recorrían los arrieros en aquella época. Para complementar, dos mesas de centro y una lámpara decorativa que capturan las texturas de la tierra y los animales que acompañaban cada travesía.

Nota recomendada: Espacios verdes: un factor clave en la calidad de vida en Bogotá

Con esta participación, Vélez afirma su compromiso de crear experiencias disruptivas y significativas que van más allá de la moda y se integran a nuevos lenguajes como el diseño interior, el arte y la cultura. Esta visión también se ha materializado recientemente con el lanzamiento de su primer laboratorio de moda inspirado en la esencia latina como un espacio que va más allá de la compra y se transforma en un universo sensorial que abarca, desde experiencias gastronómicas, hasta asesoría de imagen personalizada.