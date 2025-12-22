La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) presentó sus más recientes proyecciones macroeconómicas sobre el desempeño del Producto Interno Bruto (PIB), la inflación, las tasas de interés del Banco de la República y la evolución del crédito para el cierre de 2025 y el año 2026.

Según la Dirección Económica del gremio, en los primeros tres trimestres del año la economía colombiana registró un crecimiento de 2,8%, impulsado principalmente por el consumo de los hogares y del Gobierno, que avanzaron 3,9% y 7,4%, respectivamente. En el caso de los hogares, el mayor dinamismo respondió al aumento del ingreso disponible y al fortalecimiento de las remesas, mientras que el consumo público estuvo respaldado por un mayor gasto del Estado. Asimismo, se destacó la recuperación de la inversión, que acumula un crecimiento de 2,9%, apoyada por una mayor dinámica del crédito.

De acuerdo con Asobancaria, el consumo continuará siendo el principal motor de la actividad económica en los próximos años, lo que permitiría que el PIB crezca 2,7% en 2025 y 3% en 2026. Para el próximo año se prevé una recuperación más marcada de la inversión, aunque todavía insuficiente para que su participación supere el 20% del PIB, nivel considerado clave para asegurar un crecimiento sostenible de largo plazo.

En materia de precios, el gremio estima que la inflación cerrará 2025 en 5,3% y descenderá a 4,4% en 2026. Para ese año se espera una menor volatilidad y presión alcista en los precios de los alimentos. La inflación sin alimentos seguiría una trayectoria de reducción gradual, aunque con comportamientos diferenciados: los precios regulados mantendrían presiones al alza debido a su indexación al salario mínimo, mientras que los bienes, los alimentos y algunos servicios continuarían ajustándose de manera paulatina.

Sobre la política monetaria, Asobancaria recordó que en lo corrido de 2025 la tasa de interés del Banco de la República se ha reducido de forma moderada en 25 puntos básicos. Sin embargo, el repunte de la inflación, el aumento de 39 puntos básicos en las expectativas de inflación a un año y una política fiscal de carácter expansionista han generado presiones adicionales sobre los precios, llevando a la autoridad monetaria a adoptar una postura más cautelosa y a mantener la tasa sin cambios.

Para 2026, el gremio prevé que el Banco de la República mantenga la tasa de política monetaria en 9,25%, con un sesgo al alza, realizando un seguimiento estrecho de los indicadores macroeconómicos con el objetivo de anclar las expectativas de inflación y avanzar gradualmente hacia el rango meta de entre 2% y 4% en 2027.

En cuanto al crédito, la Dirección Económica señaló que la cartera atraviesa una fase de recuperación, impulsada por la reactivación económica tras los años de contracciones reales observadas en 2023 y 2024. Luego de 25 meses consecutivos de caídas, el crédito volvió a terreno positivo en mayo de 2025, incluso en un entorno de tasas reales elevadas. Para el cierre de este año, se proyecta un crecimiento real de la cartera de 2,6%.

De cara a 2026, y en un contexto de mayor crecimiento económico y condiciones financieras similares a las actuales, Asobancaria estima que la cartera crediticia crecerá 3,6% en términos reales, consolidando la recuperación en las distintas modalidades de crédito.

En materia de riesgo, el gremio anticipa que la calidad de la cartera se mantendrá cerca del 4% al cierre de 2025, dado que las tasas de interés aún elevadas limitarían la velocidad de la corrección. Para 2026 se proyecta un retorno gradual a los niveles históricos, con un indicador cercano al 3,7%, en un escenario de mayor equilibrio entre la expansión del crédito y la solidez del sistema financiero.