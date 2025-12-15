Ir al contenido principal

En Colombia, miles de trabajadores esperan en junio y diciembre la llegada de la prima de servicios, un derecho laboral que reconoce su trabajo durante el año y que, por ley, debe ser pagado por todos los empleadores. Con el fin de aportar claridad a la conversación pública, Siigo, compañía líder en soluciones contables y de nómina, explica de manera sencilla en qué consiste este beneficio, quiénes deben recibirlo y cómo se calcula. 

La prima equivale a un mes de salario por cada año trabajado, dividido en dos pagos: el primero debe hacerse antes del 30 de junio y el segundo a más tardar el 20 de diciembre del año vigente. Si el trabajador no ha laborado el año completo, recibe una proporción equivalente al tiempo trabajado. Este beneficio no es un bono ni una gratificación voluntaria, es una obligación legal establecida en el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo. 

Para calcularla, se toma como base no solo el salario mensual, sino también todos los pagos que constituyen salario, como comisiones, recargos, horas extras y auxilio de transporte. Con estos valores se aplica una fórmula simple: multiplicar los días trabajados en el semestre por el salario base y dividir el resultado entre 360, que corresponde a los días laborales legales del año.  

En casos en los que el salario varía mes a mes, lo indicado es calcular el promedio semestral de los ingresos salariales del colaborador. Este valor se convierte en la base para aplicar la fórmula estándar. Para trabajadores con novedades frecuentes como horas extra, recargos o cambios en el salario; este proceso puede requerir una revisión más detallada para asegurar que no haya inconsistencias. 

Aunque muchas empresas utilizan hojas de Excel para estas liquidaciones, este método puede generar errores por formatos, fórmulas mal aplicadas o desactualización de datos. El Software de Nómina de Siigo automatiza estas tareas pues calcula valores exactos, liquida prima por promedio o por salario + auxilio de transporte, genera desprendibles y envía el Documento Soporte de Nómina Electrónica exigido por la DIAN. Con ello, el empleador reduce riesgos, optimiza tiempos y asegura cumplimiento. 

Cumplir con la prima no solo es una obligación legal, sino una responsabilidad empresarial que evita contingencias para el empleador. Cuando este pago no se realiza en las fechas establecidas —o se liquida por un valor inferior al correspondiente— la empresa puede enfrentar sanciones del Ministerio del Trabajo, investigaciones administrativas, multas económicas y el pago de indemnizaciones moratorias que aumentan cada día de retraso. Estas situaciones, que suelen afectar especialmente a las pymes, pueden convertirse en procesos costosos y desgastantes que se previenen con una liquidación oportuna y transparente. 

