El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto expedido por el Gobierno Nacional que aumentó el salario mínimo en un 23%.

De acuerdo con el Consejo de Estado, la medida cautelar se aplica mientras toma una decisión de fondo y puntualizó que la suspensión solo empezará a regir luego de que el Ejecutivo expida un nuevo decreto.

El nuevo decreto debe incluir con variables como: la meta de inflación fijada por la Junta Directiva del Banco de la República; la productividad certificada oficialmente; la inflación real del año anterior; el crecimiento del PIB; la contribución de los salarios al ingreso nacional y la especial protección del trabajo.

Para emitir este nuevo decreto, el Consejo de Estado le dio ocho días al gobierno nacional.

