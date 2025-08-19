El Ministerio del Trabajo, encabezado por el titular de la cartera, Antonio Sanguino Páez, acompañado de la viceministra de Relaciones Laborales, e inspecciones (E) Sandra Muñoz revelaron los hallazgos encontrados durante la visita a 56 tiendas Olímpica, entre supermercados, supertiendas y droguerías y 4 centros de distribución.

“los resultados revelan hallazgos críticos de incumplimientos en obligaciones laborales, seguridad y salud en el trabajo, y problemas en espacios físicos y de infraestructuras en las tiendas”, dijo el titular de la cartera.

Durante las diligencias se evidenció que la contratación presenta indicios de intermediación laboral ilegal, estrategia que según el ministro Antonio Sanguino, «comúnmente se usa para enmascarar verdaderas relaciones laborales, contratando a través de otras empresas intermediadoras el personal que debería ser contratado de manera directa; adicionalmente preocupa las extensas jornadas de trabajo de hasta 10 horas, sin el debido registro y reconocimiento de horas extras».

El informe revela que se hallaron además deficiencias críticas en infraestructura, ergonomía y seguridad y salud en el trabajo, (riesgo eléctrico, falta de EPP, equipos inseguros, entre otros), que representan un peligro continuo e inaceptable para la integridad física y la salud de los trabajadores; así como la falta de mecanismos de participación y prevención como el Copasst y el Cocola.

“La falta de capacitación, la ausencia de brigadas y el desconocimiento de los protocolos de emergencia demuestran un grave incumplimiento en la implementación del SG-SST”, precisó la viceministra de Relaciones Laborales, encargada, Sandra Muñoz.

El Ministerio de Trabajo dijo también que la señalización de seguridad es deficiente y no se identifica un responsable visible del Sistema de Gestión de SST en las tiendas, ausencia de Brigadas de Emergencia, puestos de trabajo no ergonómicos, dotación incompleta, falta de espacios seguros para la toma de alimentos y descanso.