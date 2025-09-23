Ir al contenido principal

En el sistema financiero colombiano, los bancos cumplen un papel clave al ofrecer productos que permiten a las personas administrar su dinero, acceder a créditos y construir un historial financiero. Desde las cuentas básicas hasta los préstamos más sofisticados, cada herramienta está pensada para cubrir diferentes necesidades.

Cuentas de ahorro y administración del dinero

El producto más común y accesible es la cuenta de ahorro, un instrumento que permite a los usuarios guardar su dinero de forma segura mientras generan rendimientos modestos gracias a los intereses. Este tipo de cuenta suele ser la puerta de entrada al sistema financiero, ya que facilita el acceso a otros productos como tarjetas o créditos.

En algunos casos, las entidades bancarias ofrecen variantes conocidas como cuenta de ahorros, las cuales incluyen beneficios adicionales como exenciones en ciertos costos por retiros en cajeros o transferencias sin comisión. Estas modalidades están pensadas para incentivar la bancarización y el uso cotidiano del sistema financiero.

Las cuentas de ahorro en general también cumplen con un rol importante en la digitalización. Hoy en día, es posible abrir una de forma totalmente virtual y realizar operaciones desde el celular, sin necesidad de acercarse a una sucursal física.

Tarjetas de débito y tarjetas de crédito

Las tarjetas se han convertido en herramientas indispensables para la vida diaria.

  • Tarjeta de débito: permite disponer de los fondos que el cliente tiene en su cuenta, siendo útil para compras directas y retiros de efectivo.
  • Tarjeta de crédito: otorga acceso a una línea de financiamiento, con la posibilidad de pagar en cuotas y construir historial crediticio. Además, suele incluir beneficios como programas de puntos, millas o cashback.

En Colombia, las tarjetas son uno de los medios de pago más utilizados en comercios físicos y digitales, y las entidades buscan ofrecer cada vez más alternativas con promociones y facilidades.

Préstamos y créditos personales

Los préstamos son otro de los productos más solicitados. Existen varias modalidades:

  • Préstamos de libre inversión: dinero destinado a cubrir necesidades diversas, desde viajes hasta compra de electrodomésticos.
  • Créditos de vivienda: diseñados para facilitar la adquisición de casa propia, con plazos que pueden superar los 20 años.
  • Créditos para estudio: una herramienta importante para financiar educación superior, con tasas y condiciones especiales.

Acceder a un préstamo implica contar con un historial financiero positivo y demostrar capacidad de pago, lo que resalta la importancia de usar correctamente los productos básicos como las cuentas y las tarjetas.

Otros servicios complementarios

Además de los productos tradicionales, los bancos en Colombia también ofrecen:

  • CDT (Certificados de Depósito a Término): inversión a plazo fijo con intereses preestablecidos.
  • Seguros asociados a cuentas o créditos.
  • Billeteras digitales y aplicaciones móviles para transferencias rápidas y pagos sin contacto.

Un sistema en transformación

La banca colombiana está atravesando un proceso de modernización impulsado por la digitalización y la inclusión financiera. Hoy, abrir una cuenta o solicitar una tarjeta se puede hacer en minutos desde el celular, y cada vez más personas encuentran en los servicios financieros un aliado para su desarrollo económico.

En este panorama, entender los principales productos bancarios permite tomar mejores decisiones, aprovechar beneficios y proyectar un crecimiento financiero ordenado y sostenible.

Nota recomendada: Asobancaria seguirá promoviendo espacios de diálogo con los Estados Unidos, tras la descertificación a Colombia

