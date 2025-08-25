La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), publicó su más reciente boletín en donde indica que en el último mes, el 38% de los empresarios reportaron un aumento en sus ventas en comparación con julio del año anterior, mientras que el 39% indicó resultados iguales y un 23% evidenció una disminución.

“El análisis del primer semestre confirma una tendencia creciente en las ventas, aunque debe leerse con cautela. En 2024, hasta julio, las ventas reales del comercio al por menor descendieron un 1.7%, según el DANE. En ese contexto, lo que hoy vemos es más una corrección estadística que una verdadera expansión del consumo”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO.

De acuerdo con el gremio de comerciantes, «estos resultados reflejan un contexto económico que, aunque con señales de estabilización gracias a las medidas del Banco de la República para controlar la inflación, sigue condicionado por la baja confianza del consumidor, la incertidumbre fiscal y la debilidad de la demanda interna».

Fenalco pide además una lucha frontal para acabar lo más pronto posibles con las rentas criminales como la minería ilegal, distorsionan el panorama, generando flujos de dinero que no necesariamente reflejan el esfuerzo productivo del país ni contribuyen a la formalidad.

La encuesta de FENALCO también evidencia rezagos en el cumplimiento de metas: el 39% de los empresarios no alcanzó ni el 90% de su presupuesto de ventas en el primer semestre; un 18% quedó entre el 90% y 99%; el 26% cumplió y solo el 17% superó lo proyectado