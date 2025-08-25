Ir al contenido principal

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), publicó su más reciente boletín en donde indica que en el último mes, el 38% de los empresarios reportaron un aumento en sus ventas en comparación con julio del año anterior, mientras que el 39% indicó resultados iguales y un 23% evidenció una disminución.

“El análisis del primer semestre confirma una tendencia creciente en las ventas, aunque debe leerse con cautela. En 2024, hasta julio, las ventas reales del comercio al por menor descendieron un 1.7%, según el DANE. En ese contexto, lo que hoy vemos es más una corrección estadística que una verdadera expansión del consumo”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO.

De acuerdo con el gremio de comerciantes, «estos resultados reflejan un contexto económico que, aunque con señales de estabilización gracias a las medidas del Banco de la República para controlar la inflación, sigue condicionado por la baja confianza del consumidor, la incertidumbre fiscal y la debilidad de la demanda interna».

Fenalco pide además una lucha frontal para acabar lo más pronto posibles con las rentas criminales como la minería ilegal, distorsionan el panorama, generando flujos de dinero que no necesariamente reflejan el esfuerzo productivo del país ni contribuyen a la formalidad.

La encuesta de FENALCO también evidencia rezagos en el cumplimiento de metas: el 39% de los empresarios no alcanzó ni el 90% de su presupuesto de ventas en el primer semestre; un 18% quedó entre el 90% y 99%; el 26% cumplió y solo el 17% superó lo proyectado

PORTADA

Los dardos venenosos de Daniel Quintero al Pacto Histórico

| Confidencial Noticias |
El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, Daniel Quintero, a través de su cuenta de X manifestó su molestia con algunos aspirantes del Pacto Histórico, que al parecer no están de acuerdo con su presencia en la consulta. Quintero comenzó…
Siga leyendo

El reclamo de ‘Mordisco’ a Petro por la captura de su hermano

| Europa Press |
El líder del Estado Mayor Central (EMC) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, ha respondido a la detención de su hermano, Luis Vera Fernández, acusado de ser responsable de finanzas…
Siga leyendo

Extraditan a los Estados Unidos a siete colombianos

| Confidencial Noticias |
Las autoridades confirmaron la extradición a los Estados Unidos, siete ciudadanos colombianos requeridos por la Corte para el Distrito Medio de Florida por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir. Entre ellos se encuentra alias…
Siga leyendo

Judicializados un integrante de la Armada Nacional y un civil con pedido de extradición

| Confidencial Noticias |
A disposición de la Fiscalía General de la Nación quedaron Eduardo Martínez Barón y el teniente de navío retirado Julián David Mosquera Dussán, dos presuntos integrantes de un grupo narcotraficante señalado de obtener clorhidrato de cocaína y enviarla por…
Siga leyendo

Policía captura al hermano de Iván Mordisco

| Confidencial Noticias |
La Policía Nacional capturó en la vereda Curiche, municipio de El Peñón (Cundinamarca) a alias “Mono Luis, hermano y principal operador de confianza de “Iván Mordisco”. De acuerdo con los registros oficiales el capturado es hermano y hombre de confianza…
Siga leyendo