La facturación electrónica ya no es una novedad en Colombia, sino una realidad consolidada que está transformando la forma en que las empresas gestionan sus operaciones. Según cifras recientes de la DIAN, hasta agosto de 2025 más de 15.566 contribuyentes están habilitados para emitir factura electrónica, con un promedio diario de 10 millones de documentos generados. Este avance, más allá de cumplir una exigencia legal, está marcando una nueva era en la eficiencia y transparencia de los procesos financieros.

Para expertos del sector, como Caren Contreras, gerente de marca y experiencia de Facturatech, esta herramienta debe verse como una oportunidad. “Permite a los negocios ser más eficientes, transparentes y confiables ante sus clientes y aliados”, afirma. La digitalización de los procesos tributarios se ha convertido en un pilar estratégico, especialmente en un contexto donde la DIAN ha intensificado sus labores de fiscalización, exigiendo a las empresas estar al día y contar con soluciones tecnológicas confiables.

Plataformas como Facturatech han ganado terreno entre pequeños empresarios y emprendedores al ofrecer soluciones adaptadas a sus necesidades. Sus paquetes prepago de facturación electrónica destacan por su interfaz intuitiva, cumplimiento normativo, y escalabilidad, lo que facilita la adopción incluso para quienes no cuentan con conocimientos técnicos. Además, la cobertura integral de documentos como notas crédito y equivalentes refuerza su valor como herramienta integral de gestión.

Negocios que aún no han migrado a este sistema enfrentan riesgos significativos, desde sanciones económicas hasta el cierre de sus establecimientos. Pero más allá del cumplimiento, la facturación electrónica representa una ventaja competitiva en un mercado cada vez más digital. Adoptarla no solo garantiza operar dentro de la ley, sino también fortalecer las bases para un crecimiento sostenible

