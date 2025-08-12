Con un rotundo éxito, el Fritanga Fest 2025 cerró su sexta edición tras cuatro días de celebración gastronómica en Bogotá. Del 7 al 10 de agosto, más de 30 mil combos de fritanga fueron vendidos, generando ingresos por aproximadamente 750 millones de pesos en 70 establecimientos de las 12 Plazas Distritales de Mercado, plazas privadas como Paloquemao y Corabastos, el mercado campesino de Fontibón, el punto comercial Cuatro Vientos del IPES, y 19 restaurantes y negocios privados.

El evento, que hace parte de la estrategia Sabor Bogotá de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, se consolidó como una fiesta popular que exaltó el sabor tradicional colombiano. Ciudadanos y turistas disfrutaron de una fritanga de 750 gramos, acompañada por bebida, a un precio de $25.000. Las porciones incluyeron clásicos como papa criolla, chicharrón crocante, rellena con hierbas, plátano maduro, longaniza, entre otros.

Durante el festival, las plazas de mercado se llenaron de música, transmisiones radiales en vivo, danzas tradicionales y actividades culturales que atrajeron a familias, amigos y amantes de la cocina local. En varios puntos, la alta afluencia de público generó largas filas, demostrando la acogida masiva del evento.

“El Fritanga Fest es más que un evento gastronómico; es un impulso para el crecimiento de nuestros comerciantes y sus familias. Este año logramos que miles de personas se reencontraran con el sabor de lo nuestro, fortaleciendo la economía local y la tradición popular”, destacó Wilfredo Grajales Rosas, director del IPES.

El evento fue posible gracias al respaldo de Sabor Bogotá, Gas Natural Vanti, Postobón, Andina, DaviPlata, Davivienda, Embutidos San Rafael, Alcaldía Local de Engativá, FUGA y Fedearroz, aliados clave para llevar a cabo esta celebración que une gastronomía, cultura e identidad.