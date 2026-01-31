Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El Ministerio del Trabajo dio inició a una actuación administrativa contra Quala S.A. y el Grupo Nutresa S.A. por la utlilización de personas en condición de vulnerabilidad en actividades de venta y promoción de productos en la calle pero sin brindarles sin contrato formal ni los garantías que exige la ley.

De acuerdo con las quejas, hombres y mujeres de la tercera edad en su mayoría y además personas en condiciones de pobreza extrema, son empleadas como vendedores ambulantes y promotores visibles de marca, sin contratos formales, sin afiliación al sistema de seguridad social y sin una remuneración que cumpla con los estándares mínimos de dignidad laboral.

El Ministerio del Trabajo otorgó a las empresas un plazo de cinco días para presentar sus descargos y aportar las pruebas que consideren pertinentes.

Esta queja ya había sido presentada en el pasado a la empresa Quala por un grupo de vendedores ambulantes. El Ministerio de Trabajo insiste en que este tipo de `prácticas no son permitidas por la ley y que de comprobarse, acarrearía sanciones.

Nota recomendada: Red de Veedurías insiste en que se investigue a Quala

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

El ministro de Defensa advierte los riesgos electorales por grupos violentos

| Confidencial Noticias | , ,
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, participó en un encuentro de coordinación con la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Contraloría General de la República, orientado a fortalecer las garantías de…
Siga leyendo

Los delitos por los que Pipe Tuluá deberá responder en los EE.UU.

| Confidencial Noticias | , ,
El ministro de Justicia y del Derecho (e) confirmó la decisión de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como ‘Pipe Tuluá’, requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por delitos de narcotráfico. El alto…
Siga leyendo

Petro insta a Donald Trump a comprobar la lucha de Colombia contra el narcotráfico

| Europa Press | ,
El presidente, Gustavo Petro, ha instado este miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a comprobar la «capacidad y disposición a la cooperación» de las autoridades colombianas valiéndose de una incautación de ocho toneladas de cocaína realizada…
Siga leyendo

Daniel Briceño, el cristiano que vigila fielmente el Secop

| Alejandro Poveda | , ,
Daniel Felipe Briceño Montes, conocido más popularmente como Daniel Briceño o incluso como ‘el policía del SECOP (Sistema Público de Contratación)’’ ha sabido cultivar muy bien un nicho electoral inconforme con el derroche, el abuso de poder y una política…
Siga leyendo

Roger Carrillo, el conservador bogotano que desde la Cámara de Representantes quiere defender al adulto mayor

| Confidencial Noticias | , ,
Crónica de Doris Santa Fe Roger Carrillo habla de Bogotá no como un punto de origen, sino como el escenario donde se fue construyendo su historia y desde el cual hoy busca representarla. Nació en el Caribe colombiano; sin embargo, se considera bogotano…
Siga leyendo