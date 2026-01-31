El Ministerio del Trabajo dio inició a una actuación administrativa contra Quala S.A. y el Grupo Nutresa S.A. por la utlilización de personas en condición de vulnerabilidad en actividades de venta y promoción de productos en la calle pero sin brindarles sin contrato formal ni los garantías que exige la ley.

De acuerdo con las quejas, hombres y mujeres de la tercera edad en su mayoría y además personas en condiciones de pobreza extrema, son empleadas como vendedores ambulantes y promotores visibles de marca, sin contratos formales, sin afiliación al sistema de seguridad social y sin una remuneración que cumpla con los estándares mínimos de dignidad laboral.

El Ministerio del Trabajo otorgó a las empresas un plazo de cinco días para presentar sus descargos y aportar las pruebas que consideren pertinentes.

Esta queja ya había sido presentada en el pasado a la empresa Quala por un grupo de vendedores ambulantes. El Ministerio de Trabajo insiste en que este tipo de `prácticas no son permitidas por la ley y que de comprobarse, acarrearía sanciones.

