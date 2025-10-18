El Ministerio de Minas y Energía firmó el decreto que garantiza la contratación a largo plazo

en proyectos de generación, almacenamiento, transmisión y distribución de energía eléctrica.

Esto de acuerdo a la entidad, «garantiza unos precios más estables y energía suficiente para todos los colombianos».

“Queremos que Colombia cuente con un sistema energético moderno, resiliente y confiable. Con la contratación a largo plazo, aseguramos que la energía no solo llegue a más regiones, sino que lo haga a precios justos y con una mayor participación de fuentes limpias”, dijo el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

La iniciativa también busca reducir los efectos del cambio climático y de la variabilidad del clima, al aprovechar de manera más eficiente los recursos naturales del país. Además, promueve la expansión de las redes eléctricas y el desarrollo de proyectos de almacenamiento energético que fortalezcan la seguridad energética nacional.

Con este decreto damos una señal clara a los inversionistas, a las comunidades y a los usuarios: en Colombia habrá energía limpia, suficiente y accesible para todos”, comentó Palma.

