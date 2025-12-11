La presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez Jaramillo, fue elegida con 20 a favor como la nueva líder del Consejo Gremial Nacional.

Gutiérrez Jaramillo ganó a la presidenta de Naturgas, Stella Murcia, quien obtuvo tan solo 14 votos a su favor.

Natalia Gutiérrez fue postulada por Fenalco, Confecámaras, Asofiduciarias, Colfecar, Asocodis y Fasecolda, mientras que la presidenta de Naturgas contaba con el respaldo de Jorge Enrique Bedoya (SAC), Bruce MacMaster (ANDI), Juan Camilo Nariño (ACM), Jairo Pulecio (ACOPI), Germán Bahamón (Federación Nacional de Cafeteros), Jonathan Malagón (Asobancaria), José Andrés Duarte (Cotelco), Jeffrey Fajardo (PorkColombia), Daniel Mitchell (Acoplásticos) y Gonzalo Moreno (Fenavi).

