Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Netflix, el gigante estadounidense del ‘streaming’, estudia la posibilidad de modificar los términos de la adquisición propuesta de Warner Bros Discovery (WBD) para presentar una oferta revisada íntegramente en efectivo por los estudios y HBO Max.

El objetivo es agilizar una transacción que podría tardar meses en concretarse debido a la potencial oposición política a la fusión, así como al interés de su rival, Paramount Skydance (PSKY) en hacerse con el 100% de la empresa dirigida por David Zaslav.

Según el acuerdo original, planteado el pasado 5 de diciembre, los accionistas de WBD recibirían 23,25 dólares en efectivo y otros 4,50 dólares en acciones comunes de Netflix, elevando el importe de su oferta a unos 82.700 millones de dólares (7.940 millones de euros), aunque fuentes conocedoras de la situación indicaron a ‘Bloomberg’ que la plataforma de Los Gatos estaría considerando modificar los términos de su propuesta para que el pago sea completamente en efectivo.

Este cambio tendría sentido después de que la cotización de las acciones de Netflix haya perdido alrededor de un 25% de su valor desde que el pasado mes de octubre lanzó su interés por WBD.

Netflix, que logró 59.000 millones de dólares (50.610 millones de euros) de financiación de bancos de Wall Street para respaldar la adquisición, cuenta con la capacidad financiera para obtener más préstamos y aun así mantener unas sólidas calificaciones crediticias, según Stephen Flynn, analista senior de crédito de ‘Bloomberg Intelligence’.

Este lunes, Paramount Skydance (PSKY) presentó una demanda contra Warner Bros Discovery (WBD) para forzar a la compañía a desvelar los detalles de la oferta presentada por Netflix, después de que el consejo del dueño de HBO Max haya considerado en repetidas ocasiones como superior la propuesta de fusión planteada por la plataforma de ‘streaming’.

En este sentido, la semana pasada, la dirección de WBD decidió rechazar «por unanimidad» la oferta de PSKY, modificada el pasado 22 de diciembre para incluir una garantía personal irrevocable de Larry Eliison, cofundador de Oracle y padre de David Ellison.

El presidente del consejo de WBD y dueño de HBO Max, Samuel di Piazza, afirmó que la propuesta de Paramount seguía ofreciendo «un valor insuficiente».

En concreto, Di Piazza destacó el «monto extraordinario» en cláusulas de financiación de deuda que generaba riesgos para el cierre de la transacción y que reducían la protección de los accionistas de WBD de no completarse la adquisición.

Por el contrario, la junta de WBD sostuvo que el acuerdo vinculante con Netflix ofrecía un valor superior y mayores niveles de certidumbre, sin los riesgos y costes que la oferta de Paramount impondría a los accionistas.

Nota recomendada: Dos series que llegan a Netflix en el mes de enero

El plan de Paramount sobre la totalidad de WBD alcanza un valor de más de 108.400 millones de dólares (92.986 millones de euros) frente a los 82.700 millones de dólares de la oferta de la plataforma de ‘streaming’, aunque esta únicamente se dirige a los estudios de cine y televisión, además de HBO Max y HBO.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

¿Por qué quieren demandar a Matador?

| Confidencial Noticias | , ,
Foto: Colprensa El Centro Democrático anunció una demanda en contra del caricaturista conocido como ‘Matador’ por su reciente publicación en redes sociales en donde se burla del físico de la senadora y precandidata presidencial, Paloma Valencia. En su…
Siga leyendo

Verde Oxigeno acoge en sus toldas a Enrique Peñalosa

| Confidencial Noticias | , ,
Por iniciativa del precandidato y exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el partido Verde Oxigeno avaló al también precandidato y exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. “Agradezco enormemente el liderazgo de Juan Carlos Pinzón con su llamado a la…
Siga leyendo

¿Están espiando desde el Gobierno al ministro de Justicia?

| Confidencial Noticias | , ,
El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, dice tener pruebas que evidenciarían que su teléfono celular se encuentra interceptado de manera ilegal. El funcionario hizo esta revelación en entrevista para Caracol Radio, donde dijo además que este…
Siga leyendo

La respuesta de Gustavo Petro al ELN

| Confidencial Noticias | ,
El presidente Gustavo Petro dio respuesta a la propuesta del Ejército de Liberación (ELN) para que se trabaje en la puesta en marcha de un acuerdo nacional donde tenga amplia participación la sociedad civil. El primer mandatario le recordó al ELN que…
Siga leyendo

¿A qué viaja el ministro de Defensa a los EE.UU.?

| Confidencial Noticias | ,
El Ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez viajó con un equipo de personas de su equipo a los Estados Unidos con la idea de fortalecer los lasos de cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico y los grupos ilegales. El MinDefensa tendrá…
Siga leyendo