Nuevo escándalo de corrupción sacude al Gobierno Petro: Coljuegos y BetPlay bajo la lupa

En medio de una ola de controversias que ha marcado al gobierno de Gustavo Petro, un nuevo caso de presunta corrupción emerge desde la industria de los juegos de azar. Una carta abierta, dirigida al presidente y otras autoridades nacionales, denuncia graves irregularidades en Coljuegos, la entidad estatal que regula este sector, y su aparente complicidad con Corredor Empresarial S.A., operadora de BetPlay. Este caso suma más presión a un gobierno que enfrenta múltiples cuestionamientos éticos.



Denuncias Apuntan a Favorecimiento en Coljuegos



Desde febrero de 2024, la Procuraduría General de la Nación ha recibido al menos seis denuncias que señalan al presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié Ramírez, por presuntamente favorecer a empresas del sector mediante nombramientos estratégicos y resoluciones regulatorias que benefician sus intereses. Estas acusaciones refuerzan los señalamientos de Elizabeth Lora Arroyave, quien en su carta acusa a Hincapié de actuar como un intermediario para consolidar un monopolio en favor de Corredor Empresarial S.A.



KENO: Un Juego Perseguido por Intereses Privados



El conflicto gira en parte alrededor del juego KENO, operado por Luckia Colombia S.A.S., que fue aprobado en 2022 pero excluido en 2023 en un movimiento que Lora califica como arbitrario y con la intención de beneficiar a Corredor Empresarial. Este supuesto favorecimiento se habría realizado a través de decisiones administrativas cuestionables, lo que podría llevar al Estado colombiano a enfrentar demandas por incumplimiento de contratos vigentes.



Las denuncias de Lora también exponen un patrón de persecución hacia KENO, como operativos para cerrar puntos legales del juego mientras Coljuegos seguía recibiendo aportes económicos provenientes de su operación. Estas acciones, según la denunciante, violan los principios de competencia leal y han causado pérdidas económicas y de empleo en el sector.



Conflictos de Interés en Coljuegos



Otro punto crítico señalado en la carta es el papel de Yudy Esmeralda Esteban Campos, actual vicepresidenta comercial de Coljuegos y pareja del sobrino de Marco Emilio Hincapié. Anteriormente, Esteban trabajó en el Grupo GELSA, uno de los socios estratégicos de Corredor Empresarial. Esta relación personal y profesional plantea serias dudas sobre la imparcialidad de las decisiones tomadas dentro de la entidad, especialmente cuando estas benefician directamente a Corredor Empresarial.



Impacto en el Sector Salud



La corrupción denunciada no solo afecta la competencia en el sector, sino que también tiene graves implicaciones para el sistema de salud colombiano. Los impuestos recaudados de los juegos de azar son una fuente importante de financiación para este sector, y el mal manejo de concesiones como la del Baloto, ahora en manos de Corredor Empresarial, ha reducido significativamente los recursos destinados a la salud pública. Este impacto se produce en un momento crítico, cuando el sistema de salud enfrenta múltiples desafíos estructurales.



¿Coljuegos, Capturado por Intereses Privados?



Las acusaciones también incluyen señalamientos sobre cómo Coljuegos opera bajo la influencia de Corredor Empresarial. Lora describe la cercanía entre ambas entidades como un ejemplo de captura institucional, donde los intereses privados dictan las políticas regulatorias. Además, critica las celebraciones públicas de supuestos pactos de transparencia, que considera una fachada para encubrir acuerdos ilícitos.



Un Llamado Urgente a la Acción



En su carta, Lora solicita al presidente Petro que intervenga de inmediato para frenar el supuesto entramado de corrupción. Asimismo, pide garantías de protección para su seguridad, considerando los riesgos asociados con sus denuncias. La carta advierte que la falta de acción podría derivar en mayores pérdidas económicas para el Estado y profundizar la desconfianza pública en las instituciones.



El Gobierno del Cambio Bajo Presión



Este escándalo se suma a una serie de casos de corrupción que han cuestionado la promesa de Gustavo Petro de liderar un gobierno transparente y comprometido con el cambio. Las denuncias en torno a Coljuegos y BetPlay no solo afectan la credibilidad de la administración actual, sino que también revelan la fragilidad de las instituciones encargadas de regular sectores clave para el desarrollo del país.



Los ciudadanos y los actores del sector esperan respuestas claras y acciones contundentes por parte del gobierno. Este caso pone en juego no solo los recursos del sector salud, sino también la confianza de la población en las políticas de cambio prometidas por Petro. ¿Tomará el gobierno medidas decisivas para enfrentar este reto y marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción? Por ahora, la opinión pública permanece vigilante, exigiendo justicia y transparencia en cada decisión.



