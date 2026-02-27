Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Netflix ha abandonado la guerra que mantenía con Paramount Skydance para hacerse con Warner Bros. Discovery (WBD) tras haber tomado la decisión de no mejorar su oferta, según ha anunciado la compañía en un comunicado.

La empresa ha explicado que, con el precio requerido para igualar la última oferta de Paramount, el acuerdo que tenía con Warner Bros «ya no es financieramente atractivo», por lo que ha declinado ofrecer las mismas cantidades que Paramount, que esta misma semana mejoró su oferta.

De hecho, debido a la mejora de la oferta de Paramount, Netflix recibió una notificación de Warner Bros en la que se le indicaba que su consejo de administración había determinado que la última propuesta de Paramount «constituía una propuesta superior», según los términos del acuerdo de fusión existente entre Warner Bros y Netflix.

Los directores generales de Netflix, Ted Sarandos y Greg Peters, han afirmado que la transacción que se negoció con Warner Bros «habría creado valor para los accionistas, con un camino claro hacia la aprobación regulatoria».

«Sin embargo, al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance, el acuerdo ya no es financieramente atractivo, por lo que rechazamos igualar la oferta de Paramount Skydance», han añadido.

Ambos empresarios han dado las gracias a Warner Bros y a su consejo de administración «por llevar a cabo un proceso justo y riguroso».

«Creemos que habríamos sido buenos administradores de las marcas icónicas de Warner Bros y que nuestro acuerdo habría fortalecido la industria del entretenimiento y preservado y creado más puestos de trabajo en el sector de la producción en Estados Unidos. Sin embargo, esta transacción siempre fue algo deseable al precio adecuado, no algo imprescindible a cualquier precio», han subrayado en una declaración conjunta.

Sarandos y Peters han afirmado además que el negocio de Netflix es «sólido, fuerte» y está creciendo de forma orgánica, impulsado por su programación y su servicio de streaming. «Este año, invertiremos aproximadamente 20.000 millones de dólares en películas y series de calidad y ampliaremos nuestra oferta de entretenimiento. En consonancia con nuestra política de asignación de capital, también reanudaremos nuestro programa de recompra de acciones», han recalcado.

Esta misma semana, Paramount elevó a 31 dólares en efectivo por acción el precio para comprar el 100% de su rival Warner Bros, frente a los 30 dólares de su oferta anterior. Por su parte, Netflix ofrecía 27,75 dólares en efectivo para hacerse con los estudios y el negocio de streaming de WBD.

En concreto, la nueva oferta que formuló Paramount esta semana incluye un aumento del precio de compra a 31 dólares en efectivo por cada acción de WBD, más una comisión de demora diaria equivalente a 0,25 dólares por trimestre a partir del 30 de septiembre de 2026, así como una comisión regulatoria de 7.000 millones de dólares (5.942 millones de euros) que Paramount deberá pagar en caso de que la transacción no se concrete por cuestiones regulatorias.

Asimismo, la nueva propuesta contempla el pago por parte de Paramount de la comisión de rescisión de 2.800 millones de dólares (2.377 millones de euros) que WBD debería pagar a Netflix para rescindir el acuerdo de fusión entre ambas empresas.

Nota recomendada: ¿Por qué el Banco de la República subió la tasa de interés?

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Denuncian la presencia de una mujer que portaba un arma en un evento de Paloma Valencia

| Confidencial Noticias | , ,
La precandidata, Paloma Valencia y su partido, el Centro Democrático, emitieron un comunicado manifestando su preocupación por la presencia de una mujer armada en un acto público en el parque armada José León Armero, en el municipio de Honda (Tolima). En…
Siga leyendo

La candidata Ana Guetío se encuentra sana y salva

| Confidencial Noticias | , ,
La Unidad Nacional de Protección confirmó que la candidata a la Cámara de Representantes, Ana Guetío se encuentra sana y salva. Guetío fue encontrada en el departamento del Cauca gracias a la acción de las autoridades policiales, militares e indígenas de…
Siga leyendo

¿Quién es el exfiscal imputado por acoso sexual a una de sus subalternas?

| Confidencial Noticias | , ,
La Fiscalía General de la Nación imputó al exfiscal delegado ante Tribunal, Germán Arias Cortés, como presunto responsable del delito de acoso sexual, el cual estaría relacionado con una prolongada secuencia de actos verbales y físicos que vulneraron la…
Siga leyendo

El paradero del candidato conservador al Senado Andrés Vásquez es todo un misterio

| Confidencial Noticias | , ,
Continúa la preocupación por la desaparición del candidato al Senado, Andrés Vásquez, por el Partido Conservador. El último rastro que se tuvo del aspirante al Senado fue mientras se movilizaba en el sur del departamento del Cesar, en la vía entre el…
Siga leyendo

Daniel Quintero es la sorpresa en la encuesta de Invamer, Noticias Caracol y Bluradio

| Confidencial Noticias | , ,
La última encuesta de intención de voto realizada por la firma Invamer, publicada por Noticias Caracol y Bluradio, preguntó por quienes votarían en las consultas presidenciales, una de ellas, la del Frente Por la Vida, donde la sorpresa del momento fue el…
Siga leyendo