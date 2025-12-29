El presidente de la república, Gustavo Petro Urrego, confirmó a través de una Alocución en compañía del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, el aumento del 23% para el Salario Mínimo del año 2026.

Con este aumento, el ingreso para las personas que devengan el salario mínimo será de dos millones de pesos al mes ($2.000.000).

De acuerdo con la exposición del primer mandatario, Colombia debe ponerse a tono con los parámetros internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

«Me van a caer insultos, van a decir que nos equivocamos; que Petro va a paralizar la economía; que van a salir muchos empleados a la calle y hasta ahora tenemos la tasa de desempleo más baja de todo el siglo y espero que el año 2026 sea aun mayor la caída del desempleo y la caída de la pobreza. Yo creo que aumenta el empleo porque aumenta la demanda y los empresarios van a vender más y por tanto necesitarán más trabajadores», puntualizó el presidente.

Nota recomendada: Petro propone un salario mínimo vital











