El presidente, Gustavo Petro, ha anunciado este martes un salario mínimo «vital» para 2026, asegurando que permitirá a los trabjadores «recuperar poder adquisitivo», un día después de decretar la emergencia económica por la negativa del Congreso a la Ley de Financiación.

El mandatario ha adelantado esta iniciativa durante un discurso a la nación retransmitido con motivo de la festividad de Navidad, en el que ha destacado que el país latinoamericano contará «por primera vez» con un sueldo mínimo fijo por ley.

«Nivel salarial necesario para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias. El salario familiar, no individual. Y eso va en el decreto», ha asegurado antes de puntualizar que el monto dependerá de «la canasta mínima vital de una familia, cuánta gente trabaja en promedio en la familia» y que estará «basado en la OIT, la Constitución y en la jurisprudencia».

Nota recomendada: Petro crea Zonas de Ubicación para el Clan del Golfo

El anuncio llega después de decretar la emergencia «económica y social» por un período de 30 días, lo que le permitirá aprobar nuevos impuestos, al alegar la «incapacidad material y jurídica de garantizar (…) el goce efectivo de algunos derechos fundamentales y la prestación de unos servicios públicos esenciales» tras la negativa del Congreso a la reforma tributaria con la que el Ejecutivo esperaba recaudar 16.300 millones de pesos (cerca de 3.700 millones de euros) para el completar el presupuesto de 2026.

Europa Press

