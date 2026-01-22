El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado que su Ejecutivo responderá con «reciprocidad» a los aranceles del 30% anunciados este miércoles por su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, que los ha presentado como una «tasa de seguridad» a las importaciones colombianas alegando una supuesta falta de «firmeza» por parte de Bogotá contra el narcotráfico.

«Responderemos a las palabras expresadas hoy por el presidente Noboa de acuerdo a los principios de reciprocidad», ha declarado en un extenso comunicado en redes sociales, donde ha defendido que el Gobierno colombiano «se ha aplicado a fondo a incautar la cocaína» en la frontera con Ecuador, incluido «más de 200 toneladas» de esta droga.

En esta línea, ha detallado que en este mismo lugar se han llevado a cabo «centenares de combates, recuperado centenares de fusiles». «Combatimos a fondo el tráfico de narcotráfico hacia el sur por mar, tierra y aire. Logramos varios centros de articulación de inteligencias en Puerto Leguízamo, Putumayo, Colombia, Manaos, Brasil e inauguramos en Leticia, Amazonas, uno de los 16 radares modernos que licité», ha agregado, al tiempo que ha celebrado que la «estrecha colaboración» militar entre Quito y Bogotá.

Petro, que ha reconocido «una expansión de la violencia y las bandas hacia Ecuador», ha invitado a Noboa y al resto de países del continente cuyas aguas dan al Pacífico «a acordar el gran tratado americano sobre prohibición e incautación de insumos del fentanilo», alegando que «es una droga de destrucción masiva de la humanidad», y ha ofrecido a las autoridades ecuatorianas su «plan de detención de insumos» de esta sustancia.

También ha reaccionado al anuncio de Noboa el ministro colombiano de Energía, Edwin Palma, que en redes sociales ha criticado una medida de «agresión económica que rompe el principio de integración regional».

«Es primordial el diálogo entre naciones y no medidas unilaterales que solo afectan a nuestros pueblos», ha señalado en una extensa nota en la que ha defendido la «solidaridad» de Bogotá hacia Quito en materia energética y ha recordado que «Colombia actualmente provee entre el 8% y 10% de la energía que se consume nuestro hermano país».

En respuesta al nuevo gravamen, Palma ha «ordenado» dar marcha atrás a una iniciativa que permite a las empresas privadas participar de las ventas de energía entre países con vistas a ampliar «la cooperación energética binacional ante posibles déficits».

El nuevo gravamen, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de febrero, «se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume», ha asegurado Noboa, que ha apuntado además a «esfuerzos reales de cooperación» con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales (854 millones de euros).

«Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna», ha criticado.

