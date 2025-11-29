La tasa de desempleo nacional alcanzó en octubre de 2025 un nivel de 8,2%, inferior al 9,1% registrado en el mismo mes del año anterior. Esta reducción convierte la cifra en la más baja para un octubre desde 2015, reflejando una mejora significativa en el mercado laboral. En su versión desestacionalizada, la tasa se ubicó en 8,9%, manteniéndose estable por octavo mes consecutivo alrededor del 9%.

En comparación con octubre del año previo, la economía logró crear 977 mil empleos, lo que equivale a un crecimiento anual del 4,2%. Este dinamismo evidencia una mayor capacidad de absorción laboral, impulsada por diversos sectores productivos y por un incremento tanto en la participación masculina como femenina en el empleo.

El crecimiento del empleo se concentró particularmente en los grupos etarios de 25 a 54 años y en el de 55 años y más. Además, sectores como el agro, alojamiento y servicios de comida, transporte, y administración pública, educación y salud fueron los principales generadores de nuevas plazas. Esta diversificación sectorial contribuyó a sostener el avance del mercado laboral.

En cuanto a las diferencias por género, el empleo masculino registró su mayor expansión en las actividades agropecuarias y de transporte. Por su parte, el empleo femenino mostró un dinamismo notable en los sectores de alojamiento y comidas, así como en administración pública, educación y salud, evidenciando patrones diferenciados de inserción laboral entre hombres y mujeres.

Sin embargo, al analizar la posición ocupacional, se observa que el aumento del empleo se concentró en trabajadores por cuenta propia y jornaleros. Este comportamiento sugiere un deterioro en los niveles de formalidad del empleo, pues el crecimiento no se dio principalmente en puestos asalariados formales sino en ocupaciones más vulnerables y con menor seguridad laboral.